Eveniment
7 septembrie: Fiii satului Limba, ediția 57. Meci tradițional de fotbal, spectacol folcloric, foc de tabără și discotecă
Duminică, 7 septembrie, la Limba în comuna Ciugud va avea loc ediția cu numărul 57 a evenimentului „Fiii satului Limba”, organizat de Primăria comunei Ciugud și Asociația „Limbenii”.
Programul va include, printre altele, un meci tradițional de fotbal (Dealul cu Dinjosul), un spectacol folcloric, foc de tabără și discotecă în aer liber.
Program „Fiii satului Limba”, ediția 57
Duminică, 7 septembrie 2025
- 09:30 – Întâlnirea fiilor satului la Biserică și participarea la slujba de duminică;
- 12:00 – Ceremonial religios Te Deum la Monumentul Eroilor;
- 12:30 – Alocuțiuni și depunere de coroane;
- 13:00 – Jocuri sportiv distractiv-educative pe terenul de fotbal;
- 14:00 – Meci tradițional de fotbal Dealul cu Dinjosul;
- 16:00 – Dialog între fiii satului;
- 16:30 – Căminul Cultural: Festivitatea de închidere a Școlii de vară – program artistic;
- 18:00 – Căminul Cultural: Spectacol folcloric
- 21:30 – Foc de tabără și discotecă în aer liber
