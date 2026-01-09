Autoritățile din Alba se pregătesc pentru valul de ger. Ședință a comandamentului de iarnă, la sediul ISU. Situația din județ

Vineri a avut loc ședința comandamentului de iarnă, la sediul ISU Alba, convocată pentru a analiza situația operativă și coordonarea acțiunilor necesare în contextul avertizărilor meteorologice de ger, valabile până luni, 12 ianuarie 2026, la ora 10:00.

Prefectul județului Alba, Nicolae Albu, și președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, le-au mulțumit reprezentanților instituțiilor implicate pentru mobilizarea, profesionalismul și eforturile depuse în gestionarea acestei perioade dificile, subliniind importanța colaborării interinstituționale. De asemenea, au solicitat monitorizarea continuă a situației, precum și fermitate și promptitudine în intervenții, disponibilitate permanentă și cooperare eficientă între toate structurile responsabile, pentru a putea răspunde rapid oricăror situații neprevăzute.

În urma raportărilor prezentate de reprezentanții instituțiilor cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență și ai serviciilor publice, situația la nivelul județului Alba se prezintă astfel:

Utilități publice și energie electrică:

Energie electrică: În prezent, la nivelul întregului județ, nu mai există utilizatori nealimentați cu energie electrică. Avariile semnalate anterior au fost remediate integral de echipele tehnice.

Apă potabilă: Furnizarea apei potabile este asigurată în parametri optimi, neexistând localități sau consumatori afectați de întreruperi cauzate de fenomenele meteorologice.

Circulația rutieră este deschisă pe toate categoriile de drum din județ (autostrăzi, drumuri naționale, județene și comunale), cu excepția celor 4 sectoare de drum județean închise pentru o perioadă scurtă de timp de către administratorul drumurilor.

Traficul se desfășoară în condiții de iarnă, iar utilajele de deszăpezire rămân mobilizate pentru a asigura viabilitatea carosabilului, în special în zonele afectate de temperaturi scăzute și polei.

Având în vedere persistența codului de ger până la începutul săptămânii viitoare, situația este monitorizată permanent prin Grupa Operativă a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba.

Autoritățile recomandă cetățenilor să manifeste prudență, să evite expunerea prelungită la temperaturi scăzute și să apeleze numărul unic de urgență 112 doar în situații reale de pericol.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News