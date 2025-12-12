A scăzut numărul locuințelor date în folosință. Trend descendent în sectorul construcțiilor

A scăzut numărul locuințelor date în folosință, potrivit celor mai recente date prezentate de Institutul Național de Statistică. Trendul descendent este evidențiat în primele 9 luni ale anului 2025, comparativ cu perioada similară de anul trecut.

Potrivit INS, în perioada ianuarie-septembrie au fost terminate 40322 locuinţe. Numărul este în scădere cu 1990 locuinţe, faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent.

Similar, în trimestrul al treilea din 2025 au fost date în folosinţă 15713 locuinţe, în scădere cu 663 locuinţe, faţă de trimestrul III 2024.

Majoritatea locuințelor terminate, în mediul urban

În trimestrul III 2025, mediul urban a deținut o pondere de 53,1% din totalul locuințelor terminate.

Faţă de trimestrul III 2024, a scăzut numărul locuinţelor realizate din fonduri private cu 856 locuinţe şi a crescut cele din fonduri publice cu 193 locuinţe.

Situația pe regiuni de dezvoltare: Nord–Vest (-644 locuinţe), Nord–Est (-351), Centru (-293), Sud–Vest Oltenia (-75), Sud–Muntenia (-33) și Sud–Est (-11)

Creşteri au avut loc în regiunile de dezvoltare: Bucureşti–Ilfov (+687 locuinţe) și Vest (+57).

Mai multe locuințe din fonduri publice

În perioada ianuarie-septembrie 2025, cele mai multe locuinţe au fost date în folosinţă în mediul urban (54,3% din totalul locuințelor terminate).

A scăzut numărul locuinţelor realizate din fonduri private (-2126 locuinţe), în schimb a crescut numărul locuinţelor realizate din fonduri publice (+136 locuinţe)

Situația pe regiuni de dezvoltare: Centru (-868 locuinţe), Nord–Vest (-614), Vest (-341), Sud–Muntenia (-233), Sud–Est (-223) și Sud–Vest Oltenia (-215).

Creşteri au fost înregistrate în regiunile de dezvoltare: Bucureşti–Ilfov (+448 locuinţe) și Nord–Est (+56 locuinţe).

Potrivit INS, locuinţele terminate sunt locuinţele ridicate în cursul perioadei de referinţă, ale căror elemente, inclusiv fundaţia, s-au construit pentru prima dată şi la care s-au finalizat toate lucrările prevăzute în documentaţia tehnică şi au fost recepţionate de beneficiar.

