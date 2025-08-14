Absolvenți de ZECE ai Colegiului Militar din Alba Iulia, admiși să urmeze o carieră în Forțele Aeriene și Navale

Absolvenți ai Promoției 2025, care au obținut media 10 la testul de verificare a cunoștințelor susținut în vederea admiterii în academiile militare, au ales să urmeze o carieră în Forțele Aeriene Române și Forțele Navale Române.

Potrivit reprezentanților colegiului, nota 10 obținută de către absolvenți la cele trei discipline ale testului, Matematică, Informatică și Fizică i-au adus aproape de obiectivele lor ambițioase.

Astfel, pe parcursul anilor de liceu au înțeles că performanța nu se obține ușor, astfel că prin muncă, perseverență și cu sprijinul profesorilor dedicați și al celor apropiați, au ajuns la aceste rezultate deosebite.

Șase absolvenți și trei absolvente au fost admiși la Academia Forțelor Aeriene Române cu medii de repartiție cuprinse între 9,86 și 9,36, la specializările:

Aviație piloți – aeronave cu motoare reactive (patru absolvenți și o absolventă),

Controlor trafic aerian (un absolvent și două absolvente),

Informații militare – Piloți UAV/UAS (un absolvent).

De asemenea, un absolvent a fost admis la Academia Forțelor Navale „Mircea cel Bătrân” Constanța la specializarea Navigation, Hydrography and Naval Equipement (program în limba engleză).

