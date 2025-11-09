ACCIDENT GRAV la Rimetea: Un bărbat a căzut cu parapanta, în zona Piatra Secuiului. A fost solicitat un elicopter SMURD

Un accident grav a avut loc duminică, 9 noiembrie, în jurul orei 14.3o, pe raza localității Rimetea, în zona Piatra Secuiului.

Din primele informații un bărbat a căzut cu parapanta. Potrivit reprezentanților ISU Alba, din informațiile primite prin 112, bărbatul are multiple traumatisme, este conștient, dar a căzut într-o zonă greu accesibilă.

La fața locului intervin pompierii militari din Aiud alături de salvamontiștii din Alba.

De asemenea, la locul producerii evenimentului a fost solicitat elicopterul SMURD.

Misiunea pompierilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.

