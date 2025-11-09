Eveniment
ACCIDENT GRAV la Rimetea: Un bărbat a căzut cu parapanta, în zona Piatra Secuiului. A fost solicitat un elicopter SMURD
Un accident grav a avut loc duminică, 9 noiembrie, în jurul orei 14.3o, pe raza localității Rimetea, în zona Piatra Secuiului.
Din primele informații un bărbat a căzut cu parapanta. Potrivit reprezentanților ISU Alba, din informațiile primite prin 112, bărbatul are multiple traumatisme, este conștient, dar a căzut într-o zonă greu accesibilă.
La fața locului intervin pompierii militari din Aiud alături de salvamontiștii din Alba.
De asemenea, la locul producerii evenimentului a fost solicitat elicopterul SMURD.
Misiunea pompierilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.