ACCIDENT GRAV la Rimetea: Un bărbat a căzut cu parapanta, în zona Piatra Secuiului. A fost solicitat un elicopter SMURD

Publicat

acum 25 de secunde

Un accident grav a avut loc duminică, 9 noiembrie, în jurul orei 14.3o, pe raza localității Rimetea, în zona Piatra Secuiului. 

Din primele informații un bărbat a căzut cu parapanta. Potrivit reprezentanților ISU Alba, din informațiile primite prin 112, bărbatul are multiple traumatisme, este conștient, dar a căzut într-o zonă greu accesibilă. 

La fața locului intervin pompierii militari din Aiud alături de salvamontiștii din Alba.

De asemenea, la locul producerii evenimentului a fost solicitat elicopterul SMURD.

Misiunea pompierilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.

 

