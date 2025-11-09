Connect with us

VIDEO SPECTACULOS cu salvarea unui parapantist căzut pe Piatra Secuiului, la Rimetea. Cum au acționat salvamonștii și paramedicii

Un video spectaculos, cu momentul în care un bărbat rănit după ce a căzut cu parapanta este preluat de elicopterul SMURD, a fost făcut public de Salvamont Alba. 

Este vorba despre o intervenție comună a salvamontiștilor și pompierilor militari,din Alba duminică, 9 noiembrie, pe raza comunei Rimetea, pe Piatra Secuiului. Intervenția a început în jurul orei 14.30 și s-a terminat la 16.20 prin preluarea victimei de către elicopterul SMURD. 

Mai exact un bărbat a fost rănit după ce a căzut cu parapanta într-o zonă greu accesibilă. Drept urmare la fața locului s-au deplasat de urgență salvamoniștii. Pompierii militari au solicitat prezența unui elicopter SMURD.

În video-ul transmis presei de reprezentanții Salvamont Alba se pot observa salvamontișii care au ajuns la fața locului, alături de paramedicul lăsat în prealabil de elicopter, în zona accidentului, pentru a-l pregăti pe rănit de ridicare.

VEZI ȘI: VIDEO ACCIDENT GRAV la Rimetea: Un bărbat a căzut cu parapanta, în zona Piatra Secuiului. A fost solicitat un elicopter SMURD

Toată intervenția de ridicare a rănitului alături de medicul de pe elicopter durează aproximativ două minute. În video se poate vedea cum paramedicul se cuplează la trolier, iar operațiunea de troliere începe după ce acesta da semnalul că este pregătit să fie ridicat de la sol.

Imediat salvatorul este ridicat de la sol alături de victimă.

Potrivit reprezentanților Salvamont Alba, accidentatul a fost preluat și transportat la UPU-SMURD Tg. Mureș, pentru investigații și tratament, fiind cu supiciune de fractură de femur și traumă toracică prin cădere de la înălțime.

