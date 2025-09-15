Accident în comuna Vințu de Jos. O persoană a fost prinsă sub un utilaj forestier

Un accident rutier s-a produs luni, în jurul orei 12:40, în comuna Vințu de Jos. Din primele informații, o persoană a fost prinsă sub un utilaj forestier răsturnat.

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru salvarea unei persoane în loc. Vințu de Jos, Valea Vințului.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre de un utilaj forestier răsturnat, posibil o persoana conștientă, blocată sub utilaj.

Salvatorii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și un echipaj de prim ajutor.

Misiunea este în dinamică, revenim cu detalii.

foto: arhivă

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News