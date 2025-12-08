UPDATE VIDEO: Accident la Alba Iulia. O mașină a lovit o țeavă de gaz, pe strada Tudor Vladimirescu, în apropierea unei benzinării

Un accident rutier s-a petrecut luni seara la Alba Iulia, pe strada Tudor Vladimirescu. Un autoturism a ricoșat într-o țeavă de gaz.

Potrivit ISU Alba, nu sunt persoane rănite.

Pompierii din Alba Iulia s-au deplasat la fața locului cu o autospecială.

Pompierii intervin pentru măsuri de siguranță.

Accidentul s-a petrecut aproape de parcarea Alba Mall și benzinărie.

Țeava de gaz a fost avariată de un autoturism Volkswagen Passat. Poliția i-a reținut numerele de înmatriculare, pentru că șoferul nu avea asigurare RCA pentru autoturism.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News