UPDATE VIDEO: Accident la Alba Iulia. O mașină a lovit o țeavă de gaz, pe strada Tudor Vladimirescu, în apropierea unei benzinării
Un accident rutier s-a petrecut luni seara la Alba Iulia, pe strada Tudor Vladimirescu. Un autoturism a ricoșat într-o țeavă de gaz.
Potrivit ISU Alba, nu sunt persoane rănite.
Pompierii din Alba Iulia s-au deplasat la fața locului cu o autospecială.
UPDATE: Pompierii intervin pentru măsuri de siguranță.
Accidentul s-a petrecut aproape de parcarea Alba Mall și benzinărie.
Țeava de gaz a fost avariată de un autoturism Volkswagen Passat. Poliția i-a reținut numerele de înmatriculare, pentru că șoferul nu avea asigurare RCA pentru autoturism.
