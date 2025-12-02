Connect with us

Accident la Alba Iulia: tânăr care a traversat strada neregulamentar, lovit de o mașină. A fost tansportat la spital

Accident la Alba Iulia: un tânăr care a traversat strada neregulamentar a fost lovit de o mașină. Pietonul a fost transportat la spital. Evenimentul rutier s-a petrecut luni după-amiaza.

Potrivit IPJ Alba, în 1 decembrie, în jurul orei 16.20, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe Bulevardul Revoluției 1989, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un tânăr de 18 ani, din comuna Ucea, județul Brașov, în timp ce conducea un autoturism, pe Bulevardul Revoluției, a surprins și accidentat un tânăr de 18 ani, din orașul Victoria, județul Brașov, care ar fi traversat strada prin loc nepermis.

Tânărul a suferit leziuni corporale ușoare, fiind transportat la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Ambii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Potrivit unor surse, accidentul s-a petrecut pe segmentul dintre intersecțiile cu străzile Vasile Goldiș, respectiv Lalelelor.

