Accident la Alba Iulia: tânăr rănit după ce a fost lovit de o mașină. Șoferul nu a oprit la locul faptei

Accident la Alba Iulia: un tânăr a fost rănit după ce a fost lovit de o mașină. Șoferul nu a oprit la locul faptei și a fost identificat ulterior de polițiști.

Potrivit IPJ Alba, accidentul s-a petrecut joi seara (11 decembrie). În jurul orei 21.20, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un tânăr de 21 de ani a fost victima unui eveniment rutier și a suferit leziuni corporale.

Tânărul de 21 ani, din municipiul Alba Iulia, ar fi fost acroșat de un autoturism, în timp ce se afla angajat în traversarea regulamentară a străzii, iar conducătorul auto nu a fost identificat la fața locului.

În urma evenimentului rutier, tânărul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

La scurt timp, a fost identificat și conducătorul auto care ar fi părăsit locul în care s-a produs evenimentul rutier. Este vorba despre un bărbat, în vârstă de 27 de ani, din municipiul Alba Iulia. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

