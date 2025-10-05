Connect with us

Cugir

Accident la Vinerea: O tânără de 25 de ani a fost rănită după o coliziune între două mașini, în sensul giratoriu

Accident la Vinerea: O tânără de 25 de ani a fost rănită după o coliziune în sensul giratoriu, potrivit IPJ Alba.

Accidentul s-a produs la data de 3 octombrie 2025, în jurul orei 08.30, polițiștii din Cugir au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, pe strada Principală din localitatea Vinerea, la intersecția cu DJ 704.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că o femeie de 25 de ani, din localitatea Vinerea, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Principală din localitate, a pătruns în intersecția cu sens giratoriu și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 28 de ani, din localitatea Băcăinți.

În urma evenimentului, femeia a suferit leziuni corporale și a fost transportată la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate.

