Aiud
UPDATE Accident grav lângă Geoagiu de Sus: bărbat prins într-o combină agricolă. Se fac manevre de resuscitare
Pompierii din Aiud intervin vineri seara la un accident grav petrecut între localitățile Geomal și Geoagiu de Sus.
UPDATE, ora 18.13: Echipajele au ajuns la locul producerii evenimentului. Un bărbat de 38 de ani care a rămas prins de mecanismul unei combine de recoltat a fost extras din utilaj, inconștient.
S-au început manevrele de resuscitare, a anunțat ISU Alba.
UPDATE, ora 19.20: Bărbatul a răspuns manevrelor de resuscitare. Va fi transportat la UPU Alba de către echipajul SMURD TIM.
Știrea inițială
O persoană a fost prinsă într-un un utilaj agricol. Din primele date, s-ar afla în stare de inconstiență.
S-au deplasat la fața locului echipaje de prim-ajutor de la ISU și Ambulanța Alba.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.