UPDATE Accident grav lângă Geoagiu de Sus: bărbat prins într-o combină agricolă. Se fac manevre de resuscitare

Pompierii din Aiud intervin vineri seara la un accident grav petrecut între localitățile Geomal și Geoagiu de Sus.

UPDATE, ora 18.13: Echipajele au ajuns la locul producerii evenimentului. Un bărbat de 38 de ani care a rămas prins de mecanismul unei combine de recoltat a fost extras din utilaj, inconștient.

S-au început manevrele de resuscitare, a anunțat ISU Alba.

UPDATE, ora 19.20: Bărbatul a răspuns manevrelor de resuscitare. Va fi transportat la UPU Alba de către echipajul SMURD TIM.

Știrea inițială

O persoană a fost prinsă într-un un utilaj agricol. Din primele date, s-ar afla în stare de inconstiență.

S-au deplasat la fața locului echipaje de prim-ajutor de la ISU și Ambulanța Alba.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News