Accident pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș, ieșirea spre Mediaș. Două mașini implicate, trafic blocat

Un accident rutier s-a petrecut sâmbătă dimineața pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș, la ieșirea spre Mediaș. Sunt implicate două autovehicule.

Potrivit IPJ Sibiu, în urma unui apel 112, polițiștii din cadrul Biroului Autostrăzi A1 intervin la un eveniment rutier în care sunt implicate două autovehicule.

Evenimentul rutier s-a produs pe A1 la km 247 la ieșirea spre Mediaș, pe sensul Sibiu (Vâlcea) – Sebeș.

Traficul pe sensul de mers menționat este blocat.

Potrivit ISU Sibiu, la fața locului s-au deplasat echipaj SMURD cu medic, o autospecială de descarcerare, una de stingere și un echipaj SAJ.

foto: Info Trafic Sibiu/Facebook/ Vasile G

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News