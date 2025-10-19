Connect with us

Eveniment

UPDATE FOTO: Accident pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș. O mașină a intrat în parapet. Trafic rutier restricționat

Publicat

acum 23 de minute

Un accident rutier s-a petrecut duminică după-amiaza pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș. Din primele date, o mașină a intrat în parapet. Traficul rutier este restricționat, pe o bandă.

Potrivit IPJ Sibiu, în urma unui apel 112, polițiștii din cadrul Biroului Autostrăzi  A1 Sibiu (Râmnicu Vâlcea)- Deva intervin la un eveniment rutier, produs pe A1 km 268, pe sensul Sibiu-Sebeș.

Traficul pe sensul  de mers Sibiu-Deva este restricționat, se circulă pe o singură bandă de circulație

Potrivit ISU Sibiu, la fața locului sunt mobilizate o autospecială de descarcerare, una de stingere și un echipaj SAJ cu medic.

O persoană are nevoie de intervenția echipajului de descarcerare.

Potrivit SAJ Sibiu, este vorba despre o mașină care a intrat în parapet.

UPDATE, ora 14.43: Potrivit IPJ Sibiu, un bărbat de 45 de ani din județul Sibiu, în timp ce conducea un autoturism pe A1,  pe sensul de mers spre Sebeș, din cauze care urmează a se stabili, a pierdut controlul direcției de deplasare. A intrat cu mașina în parapetul care desparte cele doua sensuri de mers.

Conducatorul auto a fost  transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Traficul este în continuare restricționat, circulându-se pe o singură bandă.

”Respectați indicațiile polițiștilor rutieri pentru a evita aglomerația și a circula în siguranță” – IPJ Sibiu.

Potrivit SAJ Sibiu, bărbatul era blocat în caroseria mașinii și a fost extras de echipajul de descarcerare. Echipajul medical l-a transportat la UPU Sibiu, pentru investigații suplimentare. Se afla în  stare stabilă, fără traumatisme sau leziuni.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 23 de minute

UPDATE FOTO: Accident pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș. O mașină a intrat în parapet. Trafic rutier restricționat
Evenimentacum 49 de minute

Poliția Română, precizări despre eficientizarea activităților de pregătire profesională a polițiștilor. Măsuri dispuse
vremea toamna padure prognoza meteo Alba24
Educațieacum 2 ore

Reguli de organizare a excursiilor pentru elevi. Ce trebuie respectat dacă deplasările se fac în timpul programului școlar
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 6 ore

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ. Care sunt condițiile de participare la concurs
Administrațieacum 20 de ore

Primăria Alba Iulia cumpără aplicație pentru gestionarea parcărilor publice de reședință. Cum vor fi notificați proprietarii
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum o zi

Salina Praid: neregulile constatate de Corpul de control al premierului, după verificări. Măsuri dispuse
Economieacum o zi

Cât au scăzut vânzările de case, terenuri și apartamente, după majorarea TVA. Situația pieței imobiliare
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 22 de ore

Victor Negrescu a fost reales vicepreședinte al Partidului Socialiștilor Europeni (PES)
Actualitateacum 3 zile

Deputatul PSD Voicu Vușcan, mesaj pentru șeful ANAF: evaziunea, în Portul Constanța sau la firmele suveică, nu în cămara oamenilor
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Sportacum 2 zile

Călătorii virtuale în universul cazinourilor: sloturi video pentru pasionații de turism (P)
Evenimentacum 5 zile

Performanță extraordinară pentru judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia: A ajuns în elita sportivilor europeni
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 18 ore

Orionidele: fenomen astronomic spectaculos, vizibil din România. Când pot fi observate stelele căzătoare
Evenimentacum 23 de ore

VIDEO: Cum se prepară porc la proțap și ce spun producătorii locali de vinuri din Alba. ”Festival din Țara Vinului” la Alba Iulia
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

facebook messenger
Actualitateacum 2 zile

Meta renunță la aplicația desktop Messenger în mai puțin de 30 de zile. Cum vor putea utilizatorii să-și salveze conversațiile
Evenimentacum 3 zile

”Dosar cu șină” pentru acces la site-uri dedicate adulților. Parlamentarii AUR vor ca utilizatorii să depună o cerere scrisă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Operatie laser dr holhos smile pro oferta
Evenimentacum 2 zile

Comunicat: Cea mai avansată operație laser din lume, care te scapă definitiv de ochelari, SMILE Pro, acum cu 20% reducere
Evenimentacum 4 zile

Serviciile medicale de prevenție, gratuite și pentru neasigurați. Care sunt analizele și consultațiile medicale fără plată
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

vremea toamna padure prognoza meteo Alba24
Educațieacum 2 ore

Reguli de organizare a excursiilor pentru elevi. Ce trebuie respectat dacă deplasările se fac în timpul programului școlar
c
Educațieacum 8 ore

Conferință internațională la Alba Iulia despre cimitirele evreiești. Oportunități de cercetare a patrimoniului
Mai mult din Educatie