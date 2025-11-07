Connect with us

ACCIDENT rutier în Gârbova: un tânăr care conducea un motociclu a ajuns la spital. Ce s-a întâmplat

Publicat

acum 2 ore

Accident rutier în Gârbova: un tânăr care conducea un motociclu a fost implicat într-o coliziune cu un autoturism. Acesta a ajuns la spital.

Potrivit IPJ Alba, joi, 6 noiembrie, în jurul orei 15:30, polițiștii din municipiul Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Școlii din localitatea Gârbova, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un tânăr de 23 de ani, din localitatea Gârbova, în timp ce conducea un motociclu, ar fi pătruns pe partea carosabilă și nu s-ar fi asigurat corespunzător, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 57 de ani, din municipiul Sebeș.

În urma evenimentului rutier, tânărul de 23 de ani a suferit leziuni corporale, fiind transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

