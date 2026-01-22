Accident rutier în Zlatna. Tânără rănită după ce două mașini s-au lovit, pe același sens de mers

O tânără a fost rănită într-un accident rutier petrecut miercuri în Zlatna. Două mașini s-au lovit, pe același sens de mers, din cauza nepăstrării distanței corespunzătoare.

Potrivit IPJ Alba, miercuri, 21 ianuarie, în jurul orei 18.25, polițiștii din orașul Zlatna au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Calea Moților din oraș, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din orașul Zlatna, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Calea Moților, nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare față de autoturismul care circula în fața sa. Acesta era condus de un tânăr de 20 de ani, din localitatea Feneș. Cele două mașini au intrat în coliziune.

În urma evenimentului rutier, o femeie, în vârstă de 26 de ani, din localitatea Feneș, pasageră în autoturismul condus de bărbatul de 26 de ani, a suferit leziuni corporale, fiindu-i acordate îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

