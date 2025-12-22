FOTO: Accident rutier la ieșire din Vințu de Jos, spre Pianu: Autoturism răsturnat pe marginea drumului

Un accident rutier s-a produs la ieșire din Vințu de Jos, spre Pianu, luni dimineață. Potrivit ISU Alba, un autoturism s-a răsturnat pe marginea drumului.

Detașamentul de pompieri Sebeș a intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice și acordarea primului ajutor medical.

Potrivit primelor informații, ca urmare a accidentului, nu au fost persoane încarcerate.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor, pentru acordarea asistenței necesare și prevenirea unor eventuale pericole.

”Ca urmare a accidentului rutier, o persoană conștientă, cooperantă, este evaluată medical de echipajul SMURD” au transmis reprezentanții ISU Alba.

Foto: ISU Alba

