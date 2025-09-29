Eveniment
ACCIDENT RUTIER la ieșirea din Câmpeni spre Abrud: Două mașini implicate
Un accident rutier a avut loc luni, 29 septembrie, în jurul orei 12.10, la ieșirea din orașul Câmpeni spre Abrud.
La fața locului intervin pompierii din Câmpeni cu o autospecială de stingere și un echipaj de prim ajutor.
Din primele informații transmise de ISU Alba, în accidentul rutier sunt implicate două autoturisme.
Misiunea pompierilor militari este în dinamică. Știre în curs de actualizare.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.