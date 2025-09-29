ACCIDENT RUTIER la ieșirea din Câmpeni spre Abrud: Două mașini implicate

Un accident rutier a avut loc luni, 29 septembrie, în jurul orei 12.10, la ieșirea din orașul Câmpeni spre Abrud.

La fața locului intervin pompierii din Câmpeni cu o autospecială de stingere și un echipaj de prim ajutor.

Din primele informații transmise de ISU Alba, în accidentul rutier sunt implicate două autoturisme.

Misiunea pompierilor militari este în dinamică. Știre în curs de actualizare.

