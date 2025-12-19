Connect with us

Eveniment

UPDATE FOTO: ACCIDENT rutier la Ighiu. Trei persoane rănite, după un impact între două mașini și o autoutilitară

Publicat

acum 29 de minute

Un accident rutier s-a produs vineri, în jurul orei 12:20, în localitatea Ighiu. Trei persoane au fost rănite, după un impact între o autoutilitară și două mașini.

Update 2: Ca urmare a accidentului rutier, o persoană va fi transportată la UPU Alba de către ambulanța SAJ.

Update: Potrivit ISU Alba, echipajele au ajuns la accidentului.

În accident sunt trei autovehicule implicate, respectiv o autoutilitară și două autoturisme.â

Trei persoane sunt asistate medical la locul evenimentului.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în localitatea Ighiu, lângă Biserică.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre două autovehicule implicate, o dubă și o mașină, posibil o conductă de gaz avariată.

Salvatorii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, un echipaj de prim ajutor și o ambulanță SAJ.

sursa foto: ISU Alba

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 29 de minute

UPDATE FOTO: ACCIDENT rutier la Ighiu. Trei persoane rănite, după un impact între două mașini și o autoutilitară
Evenimentacum 37 de minute

Condamnare la cinci ani distanță de la falsificarea unui document, într-o licitație, la o primărie din Alba. Ce s-a întâmplat
Evenimentacum 58 de minute

Duminică, 21 decembrie: Activități organizate cu ocazia Zilei Victoriei Revoluției Române și a Libertății, la Alba Iulia. PROGRAM
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Accident la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, la intersecția dintre străzile Calea Moților și Aurel Vlaicu
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 ore

eIdentity, noul serviciu MAI de indetificare prin cod QR. E bun inclusiv pentru validarea vârstei pe platformele de social media
Actualitateacum 23 de ore

VIDEO: Ședința Colegiului Prefectural și a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 6 ore

Creștere cu 10% înregistrată în domeniul construcțiilor, în primele 10 luni ale anului. Majoritatea au fost lucrări de reparații
Actualitateacum 13 ore

A murit Mircea Coșea, unul dintre cei mai apreciați analiști economici din România
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Radu Miruță, propus de USR pentru funcția de ministru al Apărării. Cine va prelua conducerea Ministerului Economiei
Evenimentacum 2 zile

Legea de combatere a extremismului, adoptată de Parlament în forma inițială, fără obiecțiile cerute la reexaminare
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

FOTO: Sportivii clubului Top Dance 2007 din Alba, rezultate de excepție la Campionatul Național de Dans Sportiv
Actualitateacum 4 zile

FOTO: Peste 100 de elevi din Alba au participat la competiții de fotbal, handbal, tenis și kendama
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Vouchere de vacanță 2025
Actualitateacum o zi

Românii își planifică mai atent vacanțele de sărbători: Patru din zece hoteluri au grad de ocupare sub 50% de Crăciun și Revelion
Evenimentacum 2 zile

"Christmas Blues", fenomenul tristeții de sărbători. Lumini sclipitoare, musafiri și cadouri vs ”obligația” de a fi fericiți
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 ore

Ford recheamă în service sute de mașini Puma și Transit Courier, produse la Craiova. Probleme la frâne
Evenimentacum 17 ore

VIDEO: Cum te poate ajuta chat bot-ul DSU, într-o situație de urgență. Am testat un scenariu în care cineva se îneacă cu mâncare
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 ore

Medic șpăgar din Alba, condamnat pentru luare de mită: A cerut și primit 500 de euro de la un pacient. Ce pedeapsă a primit
Actualitateacum 15 ore

Excesul de sărbători afectează sănătatea: ce probleme medicale riscă românii în această perioadă. Recomandările specialiștilor
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 19 ore

FOTO: Activitate educativă despre protecția animalelor, desfășurată de polițiști la o școală din Alba Iulia
Educațieacum 21 de ore

Elevii cu media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat primesc bani de la Guvern. Sumele acordate
Mai mult din Educatie