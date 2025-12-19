UPDATE FOTO: ACCIDENT rutier la Ighiu. Trei persoane rănite, după un impact între două mașini și o autoutilitară

Un accident rutier s-a produs vineri, în jurul orei 12:20, în localitatea Ighiu. Trei persoane au fost rănite, după un impact între o autoutilitară și două mașini.

Update 2: Ca urmare a accidentului rutier, o persoană va fi transportată la UPU Alba de către ambulanța SAJ.

Update: Potrivit ISU Alba, echipajele au ajuns la accidentului.

În accident sunt trei autovehicule implicate, respectiv o autoutilitară și două autoturisme.â

Trei persoane sunt asistate medical la locul evenimentului.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în localitatea Ighiu, lângă Biserică.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre două autovehicule implicate, o dubă și o mașină, posibil o conductă de gaz avariată.

Salvatorii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, un echipaj de prim ajutor și o ambulanță SAJ.

sursa foto: ISU Alba

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News