UPDATE FOTO: Accident rutier la Sâncel. O persoană rănită după ce două mașini s-au lovit. Intervine echipaj de prim-ajutor

Un accident rutier s-a petrecut duminică după-amiaza la Sâncel. Potrivit ISU Alba, intervin pompierii din Blaj cu echipaj de prim-ajutor.

În accident sunt implicate două autoturisme. O persoană are nevoie de îngrijiri medicale.

Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

imagini: ISU Alba

