UPDATE FOTO: Accident rutier la Sâncel. O persoană rănită după ce două mașini s-au lovit. Intervine echipaj de prim-ajutor
Un accident rutier s-a petrecut duminică după-amiaza la Sâncel. Potrivit ISU Alba, intervin pompierii din Blaj cu echipaj de prim-ajutor.
În accident sunt implicate două autoturisme. O persoană are nevoie de îngrijiri medicale.
Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.
imagini: ISU Alba
