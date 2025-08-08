UPDATE ACCIDENT rutier la Vințu de Jos. Impact între două autoturisme, pe DJ 107C. Trafic îngreunat

Un accident rutier s-a produs vineri după-amiaza, în jurul orei 16:00, pe raza localității Vințu de Jos. O persoană posibil încarcerată, după un impact între două autoturisme.

Actualizare, ora 16:20 – Potrivit ISU Alba, forțele de intervenție au ajuns la locul producerii accidentului. În accident sunt implicate două autoturisme, fără persoane încarcerate.

Se intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la locul producerii evenimentului.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident produs pe raza localității Vințu de Jos.

În accident ar fi implicate trei autoturisme, posibil o persoană încarcerată.

Salvatorii intervin cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD și două ambulanțe SAJ, din care una cu medic.

Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat pe DJ 107 C, pe raza localității Vințu de Jos, din cauza unui eveniment rutier. Din primele date sunt implicate două autoturisme.

Misiunea este în dinamică, revenim cu detalii

