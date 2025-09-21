Accident rutier la Vințu de Jos. Un bărbat are circula pe motociclu, rănit după ce o mașină l-a lovit pe o stradă din localitate

Un bărbat care circula pe motociclu a fost rănit într-un accident rutier petrecut la Vințu de Jos. Acesta a fost lovit de o mașină.

Potrivit IPJ Alba, accidentul s-a petrecut sâmbătă după-amiaza (20 septembrie), pe strada Lucian Blaga din localitatea Vințu de Jos,.

Un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din localitatea Vințu de Jos, în timp ce conducea un autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător, la punerea în mișcarea de pe loc. A intrat în coliziune cu un motociclu condus regulamentar de către un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din orașul Cugir.

În urma evenimentului rutier, bărbatul de 58 de ani a suferit leziuni corporale ușoare.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News