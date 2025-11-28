Connect with us

Eveniment

ACCIDENT RUTIER pe Autostrada A1, sensul de mers Sebeș-Deva: Două autoturisme implicate

Publicat

acum 5 secunde

Un accident rutier a avut loc vineri, 28 noiembrie, în jurul orei 19.00, pe autostrada A1, pe sensul de mers Sebeș – Deva. 

Din primele informații în accidentul rutier au fost implicate două autoturisme. Accidentul s-a petrecut la kilometrul 320.

Potrivit ISU Alba, în urma impactului dintre cele două autoturisme nu ar fi rezultat persoane încarcerate între fiarele mașinilor.

La fața locului intervin pompierii din Sebeș cu o autospecială de stingere cu apă si spumă si un echipaj de prim ajutor.

Misiunea pompierilor este în dinamică, știre în curs de actualizare.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 6 secunde

ACCIDENT RUTIER pe Autostrada A1, sensul de mers Sebeș-Deva: Două autoturisme implicate
Evenimentacum 16 minute

VIDEO: Diana Șoșoacă, declarații controversate despre 1 Decembrie la Alba Iulia: ”Va ieși foarte urât”. Incitări voalate la boicot
Evenimentacum 34 de minute

LIVE VIDEO: Corul de copii Theotokos în concert la Catedrala Romano Catolică ”Sfântul Mihail” din Alba Iulia: ”Credință și Unire”
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 11 ore

INTERVIU cu primarul Blajului, Gheorghe Rotar: Cum a ajuns ”Orașul Bosch” campion la investiții. Jocurile de putere din PNL Alba
Administrațieacum 23 de ore

Modernizarea și extinderea școlii generale din Micești, aprobate în Consiliul Local Alba Iulia. Când vor începe lucrările
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Venitul brut al femeilor, cu aproape 500 de lei mai mic decât cel al bărbaților, în octombrie 2024. Date INS
magazin ppc energie alba iulia
Economieacum 5 ore

PPC Energie deschide un magazin la Alba Iulia și își întregește prezența în toate județele României (P)
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 11 ore

INTERVIU cu primarul Blajului, Gheorghe Rotar: Cum a ajuns ”Orașul Bosch” campion la investiții. Jocurile de putere din PNL Alba
Evenimentacum 2 zile

Mamele abuzate vor putea călători în străinătate cu copiii, fără acordul agresorului. Legea a fost deblocată în Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 10 ore

29 noiembrie: Prima ediție a Campionatului de handbal „Florin Fleșeriu” la Sebeș, în preambulul Zilei Naționale a României
Evenimentacum 4 zile

Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi a obținut o nouă performanță. La ce competiție va participa în viitor
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 34 de minute

LIVE VIDEO: Corul de copii Theotokos în concert la Catedrala Romano Catolică ”Sfântul Mihail” din Alba Iulia: ”Credință și Unire”
Evenimentacum 4 ore

Corul de copii Theotokos va concerta vineri în Catedrala Romano-Catolică ”Sfântul Mihail” din Alba Iulia
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Abrudacum 3 zile

Copiii sunt tot mai dependenți de ecrane, dar adevărata problemă începe în familie. Psihologii explică riscurile reale
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 4 zile

Atenționare a Poliției Române: pericole de înșelăciune prin clipuri false. Cum pot fi recunoscute imaginile create de AI
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Interesul românilor pentru vaccinuri crește. Ce tipuri de imunizare preferă și cât plătește statul
dr.Teodor Holhos oftalmologie oftalmolog smile pro
Evenimentacum 2 zile

Dr. Teodor Holhoș, primul chirurg oftalmolog din România acreditat internațional pentru intervenții minim invazive
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum O oră

Zilele Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia: 101 de ani de existență a unității de învățământ
Administrațieacum 23 de ore

Modernizarea și extinderea școlii generale din Micești, aprobate în Consiliul Local Alba Iulia. Când vor începe lucrările
Mai mult din Educatie