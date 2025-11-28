ACCIDENT RUTIER pe Autostrada A1, sensul de mers Sebeș-Deva: Două autoturisme implicate

Un accident rutier a avut loc vineri, 28 noiembrie, în jurul orei 19.00, pe autostrada A1, pe sensul de mers Sebeș – Deva.

Din primele informații în accidentul rutier au fost implicate două autoturisme. Accidentul s-a petrecut la kilometrul 320.

Potrivit ISU Alba, în urma impactului dintre cele două autoturisme nu ar fi rezultat persoane încarcerate între fiarele mașinilor.

La fața locului intervin pompierii din Sebeș cu o autospecială de stingere cu apă si spumă si un echipaj de prim ajutor.

Misiunea pompierilor este în dinamică, știre în curs de actualizare.

