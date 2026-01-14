Accident rutier pe autostrada A10, în zona Sebeș. Intervenție a pompierilor

Accident rutier pe autostrada A10, în zona Sebeș: Detașamentul de pompieri Sebeș a intervenit miercuri seară pentru asigurarea măsurilor specifice în urma unui accident rutier produs pe autostrada A10, la kilometrul 3.

În eveniment a fost implicat un singur autoturism. Din fericire, nu au fost raportate persoane încarcerate, potrivit reprezentanților ISU Alba.

La fața locului a fost alocată o autospecială de stingere cu apă și spumă, pentru prevenirea și gestionarea eventualelor riscuri.

Intervenția este în desfășurare.

