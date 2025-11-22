Connect with us

Uncategorized

UPDATE VIDEO: ACCIDENT rutier pe Autostrada A10, între Teiuș și Aiud. Cinci persoane rănite, după un impact între patru mașini

Publicat

acum 34 de minute

Un accident rutier s-a produs sâmbătă dimineața, în jurul orei 09:50, pe Autostrada A10, între Teiuș și Aiud. Cinci persoane au fost rănite, după un impact între patru mașini. O femeie a rămas blocată între fiarele contorsionate, fiind necesară intervenția echipajului de descarcerare. 

Actualizare, ora 10:25 – Din cele cinci persoane rănite în accident, două persoane vor fi transportate la spital.

Actualizare, ora 10:10 – Potrivit ISU Alba, din accident au rezultat cinci persoane care sunt evaluate medical la locul accidentului, prezentând răni minore.

Persoana încarcerată (blocată) a fost extrasă din autoturism și predată echipajelor medicale pentru evaluare și asistență medicală.

Suplimentar la locul accidentului au fost alocate două echipaje SMURD și o ambulanță SAJ.

Actualizare, ora 10:05 – Potrivit ISU Alba, forțele de intervenție au ajuns la locul accidentului.

În accident sunt implicate patru autoturisme, iar într-unul dintre acestea, o persoană de sex feminin se află încarcerată, conștientă, cooperantă.

Se intervine pentru extragerea persoanei din autoturism.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru descarcerare și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe autostrada A10, între Teius și Aiud, pe sensul de mers Teiuș – Turda.

Din informațiile preliminare primite de la apelant, în accident ar fi implicate cinci autoturisme, posibil o persoană conștientă, încarcerată.

Salvatorii intervin cu o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă.

foto: ISU Alba

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Uncategorizedacum 34 de minute

UPDATE VIDEO: ACCIDENT rutier pe Autostrada A10, între Teiuș și Aiud. Cinci persoane rănite, după un impact între patru mașini
Aiudacum 39 de minute

FOTO: Melisa Onescu și Patrick Șuteu, MISS și MISTER Boboc 2025 la Liceul Tehnologic din Aiud
Evenimentacum O oră

FOTO: ANABI și ANAF scot la licitație mașini și autoutilitare cu prețuri între 250 și 55.000 de euro. LISTA
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Primăria Alba Iulia își face firmă de transport public local. Va avea un administrator din societatea civilă și trei consilieri
Administrațieacum 2 zile

FOTO: Cum va arăta parcul tematic cu insule plutitoare și zonă terapeutică pe apă din Blaj. Contractul de 27 milioane lei, semnat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 14 ore

Pragul maxim pentru despăgubiri privind RCA în caz de faliment al asigurătorului, eliminat din lege. Ce spune vicepreședintele ASF
Economieacum 20 de ore

ANAF introduce Declarația Unică precompletată începând cu veniturile aferente anului 2025. Cine trebuie să o depună. OFICIAL
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 16 ore

VIDEO: Precizările premierului Ilie Bolojan despre creșterea impozitelor pentru persoane fizice și reforma din administrație
Evenimentacum 18 ore

VIDEO Premierul Ilie Bolojan, despre reforma pensiilor magistraților: cel târziu în 28 noiembrie declanșăm angajarea răspunderii
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

cazino jocuri de noroc inteligenta artificiala
Sportacum 19 ore

Cum inteligența artificială rescrie regulile bonusurilor de cazino (P)
Evenimentacum 2 zile

Păltiniș Arena deschide sezonul de schi cu o pârtie cu zăpadă conservată peste vară. Primul sistem de snow-farming din România
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Aiudacum 39 de minute

FOTO: Melisa Onescu și Patrick Șuteu, MISS și MISTER Boboc 2025 la Liceul Tehnologic din Aiud
horoscop
Evenimentacum 3 ore

Horoscop de weekend 22-23 noiembrie: Să fim autentici și să avem curajul de a face alegerile care contează cu adevărat
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

O firmă din Cluj-Napoca dezvoltă prima rachetă de croazieră autonomă cu inteligență artificială din România. Ce caracteristici are
schimbari la whatsapp
Evenimentacum o zi

LISTA telefoanelor care rămân fără WhatsApp în 2026. Sunt vizate modele de iPhone, Motorola, Sony, Samsung, HTC și LG
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 17 ore

Lipsa somnului poate avea consecințe grave asupra sănătății și a deciziilor financiare. Studiu
Actualitateacum 19 ore

Screening extins pentru nou-născuți: De la 3 la 18 biomarkeri testați din 2026
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Bacalaureat 2024
Educațieacum 2 zile

Cum se vor da teme de rezolvat acasă pentru elevi. Reguli ce trebuie respectate de profesori, în perioadele de cursuri și vacanțe
Educațieacum 2 zile

Burse pentru studenți 2025: cum vor fi completate fondurile pentru plata burselor. Anunțul ministrului Educației
Mai mult din Educatie