UPDATE VIDEO: ACCIDENT rutier pe Autostrada A10, între Teiuș și Aiud. Cinci persoane rănite, după un impact între patru mașini

Un accident rutier s-a produs sâmbătă dimineața, în jurul orei 09:50, pe Autostrada A10, între Teiuș și Aiud. Cinci persoane au fost rănite, după un impact între patru mașini. O femeie a rămas blocată între fiarele contorsionate, fiind necesară intervenția echipajului de descarcerare.

Actualizare, ora 10:25 – Din cele cinci persoane rănite în accident, două persoane vor fi transportate la spital.

Actualizare, ora 10:10 – Potrivit ISU Alba, din accident au rezultat cinci persoane care sunt evaluate medical la locul accidentului, prezentând răni minore.

Persoana încarcerată (blocată) a fost extrasă din autoturism și predată echipajelor medicale pentru evaluare și asistență medicală.

Suplimentar la locul accidentului au fost alocate două echipaje SMURD și o ambulanță SAJ.

Actualizare, ora 10:05 – Potrivit ISU Alba, forțele de intervenție au ajuns la locul accidentului.

În accident sunt implicate patru autoturisme, iar într-unul dintre acestea, o persoană de sex feminin se află încarcerată, conștientă, cooperantă.

Se intervine pentru extragerea persoanei din autoturism.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru descarcerare și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe autostrada A10, între Teius și Aiud, pe sensul de mers Teiuș – Turda.

Din informațiile preliminare primite de la apelant, în accident ar fi implicate cinci autoturisme, posibil o persoană conștientă, încarcerată.

Salvatorii intervin cu o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă.

foto: ISU Alba

