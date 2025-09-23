FOTO: ACCIDENT rutier pe B-dul 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia. O mașină a intrat în zidul de la intrarea în pasajul pietonal

Un accident rutier s-a produs marți, în jurul orei 12:10, pe b-dul 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia. O mașină a intrat în zidul de la intrarea în pasajul pietonal, în zona B-dul Transilvaniei – Parcul Unirii.

Potrivit unor surse, la volanul mașinii se afla o tânără studentă, în vârstă de 20 de ani, din Republica Moldova.

În urma accidentului, zidul de la intrarea în pasaj a fost avariat, iar accesul ca urmare, accesul pietonilor a fost restricționat.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs în municipiul Alba Iulia, pe bulevardul 1 Decembrie 1918.

În accident a fost implicat un autoturism. Nu au fost înregistrate persoane încarcerate.

Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.

sursa foto: ISU Alba

