VIDEO: Fondatorul Centrului ”Maria Beatrice” din Alba Iulia, Sebastian Onac, printre finaliștii campaniei ”Omul Anului”, la TVR

acum 46 de secunde

Fondatorul Campusului Medical ”Maria Beatrice” din Alba Iulia, Sebastian Onac, a ajuns printre finaliștii campaniei ”Omul Anului”, organizată de TVR. El a fost premiat în cadrul galei organizate la București de televiziunea națională. 

Juriul și telespectatorii postului au apreciat povestea de familie a acestuia și modul în care a luptat pentru a schimba lumea din jurul său.

”Fac tot ce stă în puterea mea să generez o schimbare de mentalitate instituțională la nivel guvernamental pentru o abordare terapeutică corectă a copilului nou-născut prematur îndelung spitalizat, în România.

Mulțumesc Televiziunii Române pentru nominalizarea la Gala OMUL ANULUI 2025 și pentru oportunitatea de a-mi face auzită vocea pentru cei care vor să audă și să sprijine demersul meu.

Pentru a înțelege mai bine ce anume mă determină să consider că în următorii ani voi genera o schimbare de mentalitate instituțională în România, intră pe site-ul MariaBeatrice” a transmis Sebastian Onac.

YouTube video

Sebastian Onac este profesor de informatică și a înființat Centrul ”Maria Beatrice”, după diagnosticul primit de fiica sa în urmă cu mai mulți ani. Este un centru de terapie dedicat copiilor cu dizabilități.

Premiul ”Omul Anului” a fost câștigat de Dani Cek, un polițist din Brașov, cunoscut publicului larg pentru implicarea sa în cazuri umanitare extreme, în special pentru copiii aflați în situații medicale critice, pentru care asociația sa, „Aripi pe pământ” a reușit să strângă fonduri vitale, uneori contra cronometru.

