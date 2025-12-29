Connect with us

Marius Hațegan, vicepreședinte CJ Alba: 2025, an EXCELENT pentru investițiile în infrastuctură. Avem ambiții mari și în 2026

Publicat

acum 41 de secunde

Ne apropiem de finalul unui an în care, o spun fără ocolișuri, s-a muncit pe brânci pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere din județ. Alături de echipa pe care o coordonez, de Președintele Ion Dumitrel, am reușit să ducem la capăt proiecte de anvergură și să avem în derulare altele de o mare importanță pentru comunitate.

Cu fonduri europene, am demarat modernizarea Drumului Mănăstirilor, o șosea care va fi una dintre cele mai spectaculoase din România. În anul 2024, pentru acest proiect au fost depuse 11 oferte pe un lot și alte 12 oferte pe lotul celălalt. Din acest an se muncește intens pe ambele loturi și dau asigurări că urmărim permanent stadiul lucrărilor.

Prin intermediul Programului Național “Anghel Saligny”, în anul 2024 am turnat primul strat de asfalt pe DJ 107 K-Întregalde-Bârlești (intersecție cu Transapuseana). Anul acesta drumul a fost finalizat și este o bijuterie din punct de vedere tehnic, dar și a beneficiilor pe care le aduce turismului și economiei locale.

Un alt proiect finalizat în acest an este Drumul Pianului, mai precis DJ 704 A. Beneficiarii direcți sunt oamenii locului, multitudinea de firme care își desfășoară activitatea în zonă, precum și cei aflați în tranzit.

Încă o realizare bifată în 2025 este DJ 107 V, pe ruta Sânmiclăuș, Alecuș-Fărău. A fost un obiectiv pe care, ca administrație județeană, l-am dorit la fel de mult ca și cetățenii din această parte a Albei.

Un proiect ambițios este și cel de modernizare a DJ 705 Almașu-Mare-Zlatna. E o lucrare cu multe provocări, iar șantierul este în derulare. Până la momentul de față s-au turnat două straturi de asfalt pe o porțiune de 2 din cei 5 kilometri la care se intervine.

În zona Munților Apuseni, în cursul anului 2024, au fost depuse 6 oferte pentru lucrările pe Drumul Județean 762 dintre Vidrișoara (comuna Avram Iancu) și limita cu județul Hunedoara. În 2025, s-a lucrat în forță pentru lărgirea carosabilului și terasamente.

Tot cu fonduri provenite din Programul Național “Anghel Saligny” am finalizat încă trei drumuri importante, după cum urmează: DJ 106 K Vingard-Ohaba, DJ 142 N-legătura dintre Căpâlna (comuna Jidvei) și Sânmiclăuș și DJ 107 H-Galda de Jos-Coșlariu.

Pe parte de întreținere a drumurilor pe care le avem în administrare, aferent anului 2025, ofer câteva cifre mai mult decât grăitoare: 19 kilometri de covoare asfaltice, 25.000 de mp de burdușiri, 18.000 de mp de plombe, 4 kilometri de rigole din beton, 300 de km .de marcaje rutiere și 750 de km de vegetație tăiată. Legat de covorul asfaltic, cifra totală este de 70 de kilometri, mai precis 19 km pe întreținere, iar 51 km turnați prin finanțarea venită din programul “Anghel Saligny”

Un alt subiect de interes este reprezentat de Centura de Nord a Municipiului Alba Iulia. Aici vin cu precizarea că partea de proiectare este finalizată și că există toate avizele necesare.

Încă un lucru important: În 2026, Consiliul Județean Alba va finaliza, în primul trimestru, si Planul de Amenajare a Teritoriului Județean, un proiect de referință care va pune bazele dezvoltării județului pe următorii zece ani. Transmit aici că au fost luate toate avizele necesare și că urmeaza publicarea pentru tranpsarență și aprobarea în ședința de CJ.

Tot pe zona Direcției Arhitect Șef, pe care o am în coordonare, anunț că este în licitație și PATZ Culmea Trascaului(DJ-107i, DJ 107 K și DJ 750C)

Concluziile legate de activitatea mea le trag, înainte de oricine, cetățenii județului. Tot ce pot spune eu, este că sunt cu inima împăcată că am făcut cât s-a putut de mult. Pentru proiectele despre care v-am vorbit mai devreme e vorba de mii și mii de ore de muncă, de sute și sute de deplasări pe șantierele din județ, de zile care au început dimineața devreme și s-au încheiat seara târziu.

Nu vreau să închei fără a aduce public mulțumiri echipei mele din cadrul Consiliului Județean, dar și colaboratorilor. Fără voi, niciuna dintre aceste reușite nu ar fi fost posibile. Vă mulțumesc!

Marius Hațegan, vicepreședintele Consiliului Județean Alba

