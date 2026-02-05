ACCIDENT RUTIER pe raza localității Unirea, pe DN1: Impact între un microbuz și un autoturism

Un accident rutier a avut loc joi dimineață, 5 februarie 2026, în jurul orei 07.10, pe raza localității Unirea din județul Alba.

Potrivit reprezentanților IPJ Alba, accidentul s-a produs pe DN 1.

Din primele informații în accidentul rutier sunt implicate un autoturism și un microbuz.

Traficul rutier este blocat în zona accidentului.

Întrebați de reporterul alba24.ro dacă la fața locului intervin pompieri militari ai ISU Alba, purtătorul de cuvânt al instituției a declarat că nici un echipaj al ISU Alba nu intervine la fața locului.

La mai bine de 20 de minute de la transmiterea primelor informații, reprezentanții IPJ Alba, la solicitarea reporterilor alba24.ro, au comunicat noi date despre accident.

Purtătorul de cuvânt al poliției a declarat că ”nu este grav”. Apoi a mai precizat că o persoană ar fi rănită ușor.

Știre în curs de actualizare.

