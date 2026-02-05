Proiect pentru realizarea unui pod rutier, pe o stradă din Abrud. Acord de mediu, solicitat la Direcția de Mediu Alba

Proiect pentru realizarea unui pod rutier, pe o stradă din Abrud. Primăria Abrud vrea să construiască un pod rutier peste Valea Cernița, pe strada Mecea, pentru a asigura accesul locuitorilor spre domicilii și terenuri.

Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat recent depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Pod strada Mecea”, propus a fi amplasat în orașul Abrud.

Potrivit memoriului de prezentare, Primăria Abrud vrea să construiască un pod nou cu o lungime de 12 metri, peste Valea Cernița, pe strada Mecea, la km 0+132.

Investiția este necesară pentru a crea accesul locuitorilor spre domicilii și la terenurile pe care le dețin.

În prezent, traversarea în zonă se realizează printr-o amenajare de trecere prin vad, ceea ce conferă o nesiguranță a acesului, fiind conditonată de apariția unor torenți ce distrug amenajarea respectivă.

Noul pod va avea o parte carosabilă cu o lățime de 3 metri, iar înălțimea de liberă trecere sub pod va fi de 3,23 metri.

Infrastructura va fi alcătuită din culei cu fundații din beton C35 și elevații din beton C30. Suprastructura va fi alcătuită din grinzi cu corzi, placă de suprabetonare cu mână curentă pe ambele părți.

Structura rutieră va fi alcătuită din două straturi de asfalt cu o grosime de 4 cm fiecare, pe un strat de 2 cm de hidroizolație.

Albia în zona podului se va amenaja prin pereere pe o suprafață de 40 mp și grosimea de 30 cm cu bolovani de râu.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News