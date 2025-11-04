Acord al coaliției de guvernare, pentru reforma lui Bolojan în administrația publică. Câte posturi ar urma să fie desființate

Liderii coaliției de guvernare pare că au ajuns la un acord în ceea ce privește reforma în administrația publică. Marți, 4 noiembrie, liderii din coaliția PNL-PSD-USR-UDMR s-au întâlnit, iar una dintre temele dezbătute a fost reforma în administrația publică, reformă propusă de Ilie Bolojan.

Potrivit reporterilor digi24.ro, în jurul orei 16.30 liderii coaliției au ajuns la un consens. Ar fi vorba despre un acord de principiu, privind tăierile de personal din administrația publică.

În jur de 13.000 de posturi ocupate ar urma să fie desființate în administrația locală, adică 10% dintre acestea, însă rămâne de văzut cum se va aplica măsura pentru fiecare primărie în parte, notează reporterii de la digi24.ro.

De asemenea, site-ul antena3.ro citează mai multe surse politice care ar fi declarat că în administrația locală se vor elimina 10% din posturile efectiv ocupate. Mai mult de atât, în cazul prefecturilor, vor fi eliminate 20% din posturi.

Reporterii publicației mai citează sursele care au spus că în cazul primăriilor, ”există peste 700 care nu trebuie să facă concedieri”, pentru că ”nu au exagerat cu angajările”.

