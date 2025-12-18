Guvernul alocă bani din fondul de rezervă pentru suplimentarea bugetului CNAS. Anunțul Ministrului Sănătății

Guvernul a aprobat alocarea a 1,9 miliarde de lei din fondul de rezervă pentru finanțarea sistemului de sănătate până la finalul anului.

Anunțul a fost făcut de Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, care spune că astfel sistemul de sănătate va funcționa fără sincope, iar pacienții nu vor fi puși în situația de a aștepta, scrie Mediafax.

"Guvernul a aprobat alocarea a 1,9 miliarde de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru suplimentarea bugetului Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (CNAS).

Este o măsură care asigură continuitatea finanțării în sănătate până la finalul anului”, a scris pe Facebook Alexandru Rogobete.

De asemenea, el spune că suma va asigura finanțare pentru decontarea medicamentelor compensate și gratuite, pentru tratamentele din programele naționale de sănătate și pentru serviciile medicale din spitale.

"Este garanția că pacienții își pot continua tratamentele fără riscul unor întreruperi. CNAS funcționează autonom, însă responsabilitatea mea este să intervin atunci când apar vulnerabilități care pot ajunge la pacient.

Această decizie corectează un necesar care nu a fost anticipat și previne apariția unor blocaje cu impact direct asupra oamenilor", a mai transmis ministrul.

Totodată, el adaugă că măsura va preveni acumularea de restanțe, va reduce riscurile juridice generate de întârzierile la plată și va asigura funcționarea continuă a sistemului de sănătate până la finalul anului.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News