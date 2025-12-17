Connect with us

Aqua Park la Alba Iulia, în zona șoselei de centură. Comisia a dat aviz negativ, dar consiliul local a votat proiectul

Publicat

acum 5 secunde

Aqua Park la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: un proiect în acest sens a fost pus pe ordinea de zi a Consiliului Local Alba Iulia de miercuri. Proiectul a primit aviz negativ din partea comisiei de specialitate. 

Consiliul Local Alba Iulia a votat miercuri un proiect de regenerare urbană și construirea unei baze sportive și de agrement în oraș.

La dezbaterea proiectului a fost prezentată o documentație tehnică de dezmembrare a unei suprafețe de 54.000 de metri pătrați de teren din domeniul privat al municipiului Alba Iulia.

Este vorba despre dezmembrarea în trei loturi, 13.000 de metri pătrați, 15.800 de metri pătrați și 25.000 de metri pătrați, pe primele două parcele urmând să fie construit un aqua park.

”Suntem la faza la care cel mai probabil la începutul anului viitor vom depune proiectul pentru o finanțare 50-50% pentru mult-așteptatul ștrand. Am analizat situațiile și în alte municipii reședință de județ și am ajuns la concluzia că pentru a fi sustenabil și pentru a oferi servicii pe tot parcursul anului și nu doar în perioada verii, va trebui nu să facem un ștrand ci să facem un aqua park, care va avea atât bazine în aer liber, cât și bazine în interior.

Există modele de genul acesta la Sibiu, Buzău, Galați... avem experiența orașului Ocna Mureș care datorită reabilitării băilor termale și cu sare, începe să renască din punct de vedere turistic și tocmai de aceea noi am zis că dacă tot vom obține parte din finanțare, și va fi nerambursabilă, și tot s-a așteptat atât de mult un ștrand pentru Alba Iulia, să facem acest aqua park care va fi deschis tot timpul anului și care, după toate calculele este și sustenabil.

Și tocmai de aceea am mutat locația din spatele Bazinului Olimpic unde aveam vreo... 7.000 de metri pătrați și eu cred că acest proiect va aduce satisfacție și confort...” a spus primarul Gabriel Pleșa.

Dezbaterea poate fi urmărită de la minutul 26:00.


Spațiul din spatele Bazinului Olimpic va avea o altă destinație, ”tot în domeniul sportului” a spus Gabriel Pleșa.

Arhitectul municipiului, Alex Damian, a spus că amplasamentul viitorului aqua park este pe șoseaua de centură, unde există un PUZ pentru o zonă de dezvoltare economică.

El a spus că zona respectivă va permite și accesul rutier ușor.

Consilierul local Florin Tomuța (PSD) a prezentat avizul negativ din partea comisiei de specialitate, motivând că proiectul a fost urcat abia miercuri dimineață și că ar fi trebuit mai multe explicații legate de el. Cu toate acestea, proiectul a trecut la vot cu 15 voturi pentru.

