Acțiune a polițiștilor din Alba pe DN1: Amenzi și permise reținute pentru viteză și alte abateri de la legislația rutieră

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Alba au desfășurat miercuri, 22 octombrie, o acțiune pe DN1. Au fost aplicate amenzi de peste 13.000 de lei.

La data de 22 octombrie 2025, în intervalul orar 09.00 – 13.00, polițiștii Serviciului Rutier Alba au organizat o acțiune, cu efective mărite, pe Drumul Național 1, în județul Alba.

Au fost constatate 108 abateri de natură contravențională, dintre care 77 pentru nerespectarea regimului legal de viteză și 31 pentru alte abateri, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 13.167 de lei.

Au fost reținute trei permise de conducere și au fost retrase trei certificate de înmatriculare.

