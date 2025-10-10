Connect with us

Eveniment

Acțiune a polițiștilor în Ocna Mureș: amenzi de peste 11.000 de lei și zeci de persoane și mașini verificate

Publicat

acum 33 de secunde

Polițiștii din Ocna Mureș au desfășurat o acțiune pentru a menține ordinea și siguranța publică. Au fost aplicate amenzi de peste 11.000 de lei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 octombrie 2025, în intervalul orar 18:00 – 21:00, polițiștii din Ocna Mureș au organizat o acțiune care a avut drept scop menținerea climatului de ordine și siguranță publică.

În cadrul activității desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 65 de verificări de persoane și 48 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 32 de abateri de natură contravențională, la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 11.287 de lei.

De asemenea, a fost reținut un permis de conducere și a fost retras un certificat de înmatriculare.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 33 de secunde

Acțiune a polițiștilor în Ocna Mureș: amenzi de peste 11.000 de lei și zeci de persoane și mașini verificate
Evenimentacum 24 de minute

Bărbat din Vințu de Jos, reținut după ce a fost prins băut și fără permis la volan. Unde a fost oprit de polițiști
Evenimentacum 51 de minute

Atenționare Cod Galben de vânt puternic în Alba și alte județe din țară, până sâmbătă seara. Zonele vizate
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 16 ore

FOTO: Renovarea Cetății Trascăului și a conacului din Colțești. Care este stadiul lucrărilor de peste 2 milioane de euro
Administrațieacum 2 zile

Campanie gratuită de colectare a deșeurilor voluminoase și textile menajere la Alba Iulia și împrejurimi. Program pe cartiere
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 21 de ore

Patron bogat, firmă săracă: Controale ANAF la mii de case de amanet din toată țara. Ce suspiciuni au inspectorii fiscali
locuri de munca 1
Economieacum o zi

Companiile vor fi obligate să anunțe salariile oferite, în anunțurile de angajare. 6 din 10 companii nu sunt pregătite să o facă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum O oră

Vicepremierul Tanczos Barna, despre cumulul pensiei cu salariul: trebuie să oferim mai multe posibilități tinerilor
Evenimentacum 2 zile

Marcel Ciolacu: Nu s-a făcut nici o reformă, creșterea TVA a fost o greșeală fantastică, România riscă să intre în criză
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 24 de ore

Supercupa României la volei feminin se joacă la Blaj: Volei Alba Blaj – CSO Voluntari deschid noul sezon competițional
Evenimentacum o zi

Salbă de medalii pentru lotul de taekwondo din Alba Iulia la Cupa României: 24 de sportivi au intrat pe suprafața de luptă
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 22 de ore

(P) VIDEO: Benvenuti redeschide cu un nou concept magazinul din Alba Mall. Reduceri, stil și o nouă experiență de shopping
Actualitateacum 24 de ore

Premiile Nobel pentru Literatură 2025: Cine sunt scriitorii considerați favoriți. Mircea Cărtărescu și Ana Blandiana, șanse mici
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 19 ore

Probleme mari de semnal la Orange în Alba Iulia. La mai multe magazine și supermaket-uri POS-urile nu funcționează
Evenimentacum 19 ore

ANCOM blochează apelurile din străinătate false, ce afișează numere de telefon românești. Recomandări pentru utilizatori
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 21 de ore

Reforme majore în sănătate: CNAS a anunțat noi reguli de finanţare pentru medici, spitale şi medicamente
Evenimentacum 2 zile

Rezidențiat 2025: proba scrisă, în 16 noiembrie. Înscrieri, locuri și posturi în Alba și în țară, reguli pentru candidați
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 3 ore

Concurs pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal, dotat cu premii. Cum poți participa la Eco Provocarea
Educațieacum 23 de ore

FOTO: Bobocii Liceului Militar din Alba Iulia, în prima lor excursie de orientare. Au vizitat două unități militare
Mai mult din Educatie