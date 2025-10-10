Acțiune a polițiștilor în Ocna Mureș: amenzi de peste 11.000 de lei și zeci de persoane și mașini verificate

Polițiștii din Ocna Mureș au desfășurat o acțiune pentru a menține ordinea și siguranța publică. Au fost aplicate amenzi de peste 11.000 de lei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 octombrie 2025, în intervalul orar 18:00 – 21:00, polițiștii din Ocna Mureș au organizat o acțiune care a avut drept scop menținerea climatului de ordine și siguranță publică.

În cadrul activității desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 65 de verificări de persoane și 48 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 32 de abateri de natură contravențională, la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 11.287 de lei.

De asemenea, a fost reținut un permis de conducere și a fost retras un certificat de înmatriculare.

