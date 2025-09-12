Connect with us

Acțiune a polițiștilor în Vințu de Jos: amenzi de peste 7.000 de lei și zeci de persoane și mașini verificate

acum 2 ore

Polițiștii din Vințu de Jos au desfășurat, joi, o acțiune pentru menținerea ordinii și a siguranței publice, cât și pentru combaterea infracționalității judiciare. Au fost aplicate amenzi în valoare de 7.215 lei. 

Potrivit IPJ Alba, în 11 septembrie 2025, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos, împreună cu polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și cei ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, au organizat o acțiune, pe raza localității Vințu de Jos, care a avut drept scop menținerea climatului de ordine și siguranță publică și combaterea infracționalității judiciare.

În cadrul acțiunii, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 65 de verificări de persoane, au fost verificate 53 de autovehicule și au fost constatate 69 de abateri de natură contravențională.

Valoarea totală a amenzilor a fost de 7.215 lei.

