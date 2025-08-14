Acțiune a polițiștilor, la Alba Iulia și Vințu de Jos. Amenzi de peste 16.000 de lei

Polițiștii rutieri din Alba au acționat miercuri, pe raza municipiului Alba Iulia și a localității Vințu de Jos, pentru combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere, respectiv viteza excesivă și viteza neadaptată. Oamenii legii au aplicat amenzi de peste 16.000 de lei.

Potrivit IPJ Alba, în cursul zilei de 13 august 2025, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, împreună cu polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos, au acționat pe raza municipiului Alba Iulia și pe raza localității Vințu de Jos, pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, respectiv viteza neadaptată și viteza excesivă.

În cadrul acțiunii, au fost efectuate, prin intermediul aplicației e-DAC, 85 de verificări de persoane și 77 de verificări de autovehicule.

Au fost constatate 51 de abateri de natură contravențională, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 16.605 lei.

