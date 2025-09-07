Acțiune de amploare a polițiștilor din Alba Iulia. Peste 130 de persoane și 80 de mașini, verificate în două ore

Poliția Municipiului Alba Iulia a organizat o acțiune cu efective mărite, pe raza municipiului, care a avut drept scop prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta siguranța cetățenilor. Acțiunea a avut loc sâmbătă în intervalul orar 20.00-00.00.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 131 de verificări de persoane, au fost verificate 81 de autovehicule și au fost constatate 37 de abateri de natură contravențională, dintre care 10 la Legea 61/1991, 26 la normele legale privind circulația pe drumurile publice și una la alte acte normative.

Polițiștii au aplicat amenzi în valoare totală de 10.440 de lei.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba.

