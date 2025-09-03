Connect with us

Eveniment

Acțiuni în trafic ale Poliției Rutiere în Alba. Sunt vizați șoferii care depășesc viteza legală, pe drumuri din județ

Polițiștii rutieri din Alba, sub coordonarea Serviciului Rutier, desfășoară în această săptămână o acțiune amplă pentru prevenirea și combaterea încălcării regimului legal de viteză.

Potrivit IPJ Alba, viteza neadaptată sau excesivă este principala cauză generatoare de accidente, atât la nivel național, cât și la nivelul județului Alba.

Polițiștii rutieri desfășoară în această perioadă, acțiuni punctuale în trafic, având ca obiectiv prioritar combaterea excesului de viteză.

Echipajele de poliție rutieră sunt prezente pe drumurile naționale, județene și în zonele cu risc ridicat, folosind toate mijloacele de supraveghere și control al traficului rutier.

Reprezentanții IPJ Alba le reamintesc conducătorilor auto că sistemul E-SIGUR este operațional și la nivelul județului Alba.

Șoferilor le este recomandat să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să fie responsabili în trafic.

