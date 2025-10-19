Adăpost pentru câinii fără stăpân din Alba, la Câlnic. Cât vor costa lucrările finanțate de Consiliul Județean

Adăpost pentru câinii fără stăpân din Alba, la Câlnic. Proiectul inițiat de Consiliul Județean a ajuns la faza de studiu de fezabilitate. Sunt propuse pentru aprobare datele investiției.

Acesta va avea o capacitate de peste 200 de locuri și va fi amplasat pe un teren de 5.000 mp din extravilanul localității Câlnic.

Consiliul Județean intenționează să construiască un adăpost modern care să respecte reglementările pentru acomodarea pe specii/categorii de animale, normele sanitar -veterinare pentru adăpostirea animalelor. Acolo se va acorda asistență veterinară de urgență, inclusiv:

intervenția chirurgicală, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea

vaccinarea și controlul bolilor animalelor.

Adăpost pentru câinii fără stăpân la Câlnic. Construcții propuse

Adăpostul va fi destinat în special gestionării animalelor de talie mică, respectiv câini fără stăpân. Însă va avea și o construcție destinată îngrijirii animalelor de talie medie si mare (bovine, cai, oi si capre).

Pe lângă boxe destinate adăpostirii temporare a animalelor se propune construirea unei clădiri administrative in care se vor amenaja cabinete medicale necesare tratarii animalelor, vestiar pentru angajati, birou administrativ, grupuri sanitare și spatii pentru depozitare și preparare hrană pentru animale.

Amenajările exterioare vor cuprinde circulații auto si pietonale, parcări pentru angajați și vizitatori si zone destinate activitîăților cu animalele aflate în grijă.

Terenul are acces la reţelele de apă, canalizare şi energie electrică.

Costul investiției

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 7.105.165,70 lei cu TVA inclus.

Din aceasta, lucrările de construcții-montaj sunt estimate la 5.654.336 lei cu TVA inclus.

Investiția va fi implementată pe o suprafață de 2.023,34 mp.

Durata estimată de execuție a proiectului este de 21 luni.

Investiţia va fi finanțată din bugetul Consiliului Județean Alba.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News