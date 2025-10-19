Connect with us

Administrație

Adăpost pentru câinii fără stăpân din Alba, la Câlnic. Cât vor costa lucrările finanțate de Consiliul Județean

Publicat

acum 51 de secunde

Adăpost pentru câinii fără stăpân din Alba, la Câlnic. Proiectul inițiat de Consiliul Județean a ajuns la faza de studiu de fezabilitate. Sunt propuse pentru aprobare datele investiției.

Acesta va avea o capacitate de peste 200 de locuri și va fi amplasat pe un teren de 5.000 mp din extravilanul localității Câlnic.

Consiliul Județean intenționează să construiască un adăpost modern care să respecte reglementările pentru acomodarea pe specii/categorii de animale, normele sanitar -veterinare pentru adăpostirea animalelor. Acolo se va acorda asistență veterinară de urgență, inclusiv:

  • intervenția chirurgicală, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea
  • vaccinarea și controlul bolilor animalelor.

Adăpost pentru câinii fără stăpân la Câlnic. Construcții propuse

Adăpostul va fi destinat în special gestionării animalelor de talie mică, respectiv câini fără stăpân. Însă va avea și o construcție destinată îngrijirii animalelor de talie medie si mare (bovine, cai, oi si capre).

Pe lângă boxe destinate adăpostirii temporare a animalelor se propune construirea unei clădiri administrative in care se vor amenaja cabinete medicale necesare tratarii animalelor, vestiar pentru angajati, birou administrativ, grupuri sanitare și spatii pentru depozitare și preparare hrană pentru animale.

Amenajările exterioare vor cuprinde circulații auto si pietonale, parcări pentru angajați și vizitatori si zone destinate activitîăților cu animalele aflate în grijă.

Terenul are acces la reţelele de apă, canalizare şi energie electrică.

Costul investiției

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 7.105.165,70 lei cu TVA inclus.

Din aceasta, lucrările de construcții-montaj sunt estimate la 5.654.336 lei cu TVA inclus.

Investiția va fi implementată pe o suprafață de 2.023,34 mp.

Durata estimată de execuție a proiectului este de 21 luni.

Investiţia va fi finanțată din bugetul Consiliului Județean Alba.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 51 de secunde

Adăpost pentru câinii fără stăpân din Alba, la Câlnic. Cât vor costa lucrările finanțate de Consiliul Județean
Administrațieacum O oră

Cadastru gratuit în Alba: Trei localități din județ, propuse pentru integrarea în programul național. Modificări decise de CJ
Evenimentacum 2 ore

Vremea în Alba, 20-26 octombrie: se încălzește. Maxime de peste 20 de grade la finalul săptămânii. Prognoza pe zile și localități
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 51 de secunde

Adăpost pentru câinii fără stăpân din Alba, la Câlnic. Cât vor costa lucrările finanțate de Consiliul Județean
Administrațieacum O oră

Cadastru gratuit în Alba: Trei localități din județ, propuse pentru integrarea în programul național. Modificări decise de CJ
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum o zi

Salina Praid: neregulile constatate de Corpul de control al premierului, după verificări. Măsuri dispuse
Economieacum o zi

Cât au scăzut vânzările de case, terenuri și apartamente, după majorarea TVA. Situația pieței imobiliare
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Victor Negrescu a fost reales vicepreședinte al Partidului Socialiștilor Europeni (PES)
Actualitateacum 3 zile

Deputatul PSD Voicu Vușcan, mesaj pentru șeful ANAF: evaziunea, în Portul Constanța sau la firmele suveică, nu în cămara oamenilor
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Sportacum 2 zile

Călătorii virtuale în universul cazinourilor: sloturi video pentru pasionații de turism (P)
Evenimentacum 5 zile

Performanță extraordinară pentru judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia: A ajuns în elita sportivilor europeni
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

Vremea în Alba, 20-26 octombrie: se încălzește. Maxime de peste 20 de grade la finalul săptămânii. Prognoza pe zile și localități
Evenimentacum 23 de ore

Orionidele: fenomen astronomic spectaculos, vizibil din România. Când pot fi observate stelele căzătoare
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

facebook messenger
Actualitateacum 2 zile

Meta renunță la aplicația desktop Messenger în mai puțin de 30 de zile. Cum vor putea utilizatorii să-și salveze conversațiile
Evenimentacum 3 zile

”Dosar cu șină” pentru acces la site-uri dedicate adulților. Parlamentarii AUR vor ca utilizatorii să depună o cerere scrisă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 3 ore

Dificultăți de concentrare, memorie și luare a deciziilor la tineri, descoperite de cercetători. Procentele s-au dublat
Operatie laser dr holhos smile pro oferta
Evenimentacum 2 zile

Comunicat: Cea mai avansată operație laser din lume, care te scapă definitiv de ochelari, SMILE Pro, acum cu 20% reducere
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

vremea toamna padure prognoza meteo Alba24
Educațieacum 7 ore

Reguli de organizare a excursiilor pentru elevi. Ce trebuie respectat dacă deplasările se fac în timpul programului școlar
c
Educațieacum 13 ore

Conferință internațională la Alba Iulia despre cimitirele evreiești. Oportunități de cercetare a patrimoniului
Mai mult din Educatie