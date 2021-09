Administrația locală din Sebeș alocă peste 2,2 milioane de lei pentru cosirea ierbii de pe raza municipiului, în următorii 3 ani

Doctor Ioana Ciuca, medic cardiolog la Clinica ”Prevent” din Alba Iulia a postat pe contul de Facebook 10 răspunsuri la 10 întrebări frecvente, primite de la pacienții ei.

Redăm mai jos postarea medicului.

1. Pot să fac infarct de la stres și agitație?

Da. Se poate, dar pe lângă acest factor predispozant, de obicei este nevoie și de un alt factor de risc major, cum ar fi fumatul, colesterolul crescut, diabetul zaharat, hiperteniunea arterială, istoricul de infarct în familie, s.a.

2. Pot renunța la medicamentele pentru tensiune?

De cele mai multe ori, boala diagnosticată impune tratament pentru tot restul vieții.

Există însă anumite boli mai rare, care pot cauza creșterea tensiunii arteriale și care, tratate, normalizează și valorile tensionale, fără a mai fi nevoie de tratament.

3. Cât de des trebuie să merg la control la medicul cardiolog?

O vizită pe an este suficientă, de cele mai multe ori. Dacă însă suferiți un infarct miocardic, o operație pe cord, implantarea unor device-uri (defibrilatoare, stimulatoare, etc), s.a., atunci poate fi nevoie de 2 sau mai multe vizite în primul an de la debut.

Ulterior vizitele devin anuale de cele mai multe ori.

Pacienții cu insuficiență cardiacă necesită toată viața vizite mai dese.

4. Cât timp trebuie să iau medicamentele pentru infarct?

În primul an de la debutul unui infarct miocardic este nevoie de mai multe medicamente (dubla antiagregare plachetară, statină, beta blocant, IECA sau sartani și altă medicație în funcție de bolile asociate).

După primul an, cel puțin antiagregantul plachetar și statina rămân obligatorii a la long.

5. Ce simptome anunță un infarct?

Durerea în piept este cel mai frecvent simptom, dar nu obligatoriu.

Alte simptome des întâlnite pot fi – durerea în brațul stâng, în ambele brațe, în spate, în abdomenul superior, în mandibulă, transpirații, dificultate de respirație, uneori greață și vărsături.

6. Când trebuie să fac test de efort și ce înseamnă?

Dacă ai fost sedentar până acum și dorești să începi un sport regulat si mai ales prezinți în familie antecedente de boli cardiace sau ai factori de risc cardiovascular (fumat, diabet zaharat, hiperteniune arterială, obezitate, etc).

Dacă prezinți unul sau mai multe dintre simptome (durere în piept, respirație dificilă sau oboselă la efort, sau urmezi tratament pentru o boală cardiovasculară si medicul doreste evaluarea periodică).

7. Care este valoarea normală a colesterolului (rău) și când trebuie să iau tratament?

Sub 100 mg/dl – este valoarea optimă a LDL, adică a colesterolului rău.

Atunci când această valoare nu poate fi menținută în ciuda regimului alimentar corect și a sportului practicat regulat, se recomandă începerea tratamentului.

8. Care este valoarea normală a tensiunii arteriale?

Sub 140/90 mm/Hg este valoarea țintă la majoritatea oamenilor.

Există însă situații în care medicul cardiolog poate decide menținerea unor valori mai mici, sau la vârstnicii peste 80 de ani unde sunt acceptate valori puțin mai mari.

9. Există și colesterol ”bun”?

Da. Se numește HDL colesterol și rolul acestuia este de a micșora nivelul colesterolului ”rău” și de a proteja pereții interiori ai vaselor de sânge cu scaderea riscului de evenimente cardio-vasculare.

10. Ce înseamnă extrasistolele?

Sunt unele dintre cele mai întâlnite aritmii și sunt percepute de către pacient ca o bataie în plus, neregulată și de obicei urmate de o pauză. La pacienții tineri, fără boli cardio-vasculare de obicei nu sunt periculoase.

Ele pot fi numarate si cuantificate cu ajutorul unui aparat numit Holter EKG.

Sper ca aceste întrebări să vă aducă niste mici clarificări, dacă și dumneavoastră v-ați pus aceste întrebări.

Vă doresc, Sănătate Multă!

Sursă foto: Clinica Prevent din Alba Iulia – Facebook