Administrație „smart” pentru cetățenii din Cut. Primăria investește 1,3 milioane de lei în digitalizare și extinderea serviciilor

Administrație „smart” pentru cetățenii din Cut. Primăria comunei Cut investește peste 1,3 milioane de lei în digitalizare și extinderea serviciilor oferite.

Primăria Cut a lansat pe 29 august, în platforma Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru furnizarea de software, echipamente TIC, servicii de instalare programe software și interconectare programe, respectiv integrarea aplicațiilor noi cu aplicațiile existente, pentru realizarea unei platforme de servicii online funcțională. Proiectul vizează îmbunătățirea serviciilor publice pentru cresterea calității vieții cetățenilor prin digitalizare.

Valoarea totală estimată a proiectului este de 1.336.405,01 lei, fără TVA. Investiția este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR.

Potrivit documentației, se propune extinderea digitalizării serviciilor administrației publice locale și implementarea de soluții Smart Village prin instalarea de sisteme hard și soluții digitale în administrația publică locală, respectiv stimularea utilizării de către cetățeni a serviciilor publice digitale.

Prin folosirea unei soluții informatizate de gestiune a documentelor, se urmărește ca timpii de regăsire a informației să scadă cu cel puțin 50%, iar aprobarea documentelor să poată fi urmărită in timp real.

În momentul de față, Primăria Cut are un sistem de digitalizare insuficient, cetățenii fiind nevoiți să se deplaseze la primărie pentru cele mai multe probleme (certificate fiscale, documente ce țin de urbanism etc.), în timp ce funcționarii din primărie încă utilizează metodele clasice pentru marea majoritate a activităților desfășurate.

Echipamentele hardware existente sunt uzate moral, funcționează greu și sunt insuficiente ca număr. De asemenea, primăria nu are implementată niciun fel de soluție de securitate cibernetică. Singurele mijloace de protecție sunt câteva licențe simple de antivirus pe câteva dintre calculatoarele existente.

Prin proiect, Primăria Cut urmărește atingerea următoarelor obiective:

servicii personalizate pentru realizarea sistemelor informatice integrate la nivel de comunitate,

dotarea cu echipamente hardware pentru eficiența sistemelor informatice care se vor implementa,

debirocratizarea sistemului administrativ ceea ce va conduce implicit la un acces rapid la informații, la un proces de comunicare eficientizat, și nu ultimul rând la reducerea timpului de așteptare.

