Connect with us

Eveniment

Administrație „smart” pentru cetățenii din Cut. Primăria investește 1,3 milioane de lei în digitalizare și extinderea serviciilor

Publicat

acum 5 secunde

Administrație „smart” pentru cetățenii din Cut. Primăria comunei Cut investește peste 1,3 milioane de lei în digitalizare și extinderea serviciilor oferite. 

Primăria Cut a lansat pe 29 august, în platforma Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru furnizarea de software, echipamente TIC, servicii de instalare programe software și interconectare programe, respectiv integrarea aplicațiilor noi cu aplicațiile existente, pentru realizarea unei platforme de servicii online funcțională. Proiectul vizează îmbunătățirea serviciilor publice pentru cresterea calității vieții cetățenilor prin digitalizare.

Valoarea totală estimată a proiectului este de 1.336.405,01 lei, fără TVA. Investiția este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR.

Potrivit documentației, se propune extinderea digitalizării serviciilor administrației publice locale și implementarea de soluții Smart Village prin instalarea de sisteme hard și soluții digitale în administrația publică locală, respectiv stimularea utilizării de către cetățeni a serviciilor publice digitale.

Prin folosirea unei soluții informatizate de gestiune a documentelor, se urmărește ca timpii de regăsire a informației să scadă cu cel puțin 50%, iar aprobarea documentelor să poată fi urmărită in timp real.

În momentul de față, Primăria Cut are un sistem de digitalizare insuficient, cetățenii fiind nevoiți să se deplaseze la primărie pentru cele mai multe probleme (certificate fiscale, documente ce țin de urbanism etc.), în timp ce funcționarii din primărie încă utilizează metodele clasice pentru marea majoritate a activităților desfășurate.

Echipamentele hardware existente sunt uzate moral, funcționează greu și sunt insuficiente ca număr. De asemenea, primăria nu are implementată niciun fel de soluție de securitate cibernetică. Singurele mijloace de protecție sunt câteva licențe simple de antivirus pe câteva dintre calculatoarele existente.

Prin proiect, Primăria Cut urmărește atingerea următoarelor obiective:

  • servicii personalizate pentru realizarea sistemelor informatice integrate la nivel de comunitate,
  • dotarea cu echipamente hardware pentru eficiența sistemelor informatice care se vor implementa,
  • debirocratizarea sistemului administrativ ceea ce va conduce implicit la un acces rapid la informații, la un proces de comunicare eficientizat, și nu ultimul rând la reducerea timpului de așteptare.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 6 secunde

Administrație „smart” pentru cetățenii din Cut. Primăria investește 1,3 milioane de lei în digitalizare și extinderea serviciilor
Blajacum O oră

Incendiu de vegetație uscată în comuna Jidvei. Intervin pompierii din Blaj și SVSU
Evenimentacum 2 ore

Amenzi de peste 38.000 de lei și lemn confiscat, după o acțiune a polițiștilor din Alba
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Pachetul 2 de măsuri fiscale: Ce reforme conțin cele șase ”minipachete” ale Guvernului Bolojan
Administrațieacum 3 zile

Ministrul Dezvoltării anunță că 40.000 de bugetari vor fi concediați. Printre aceștia, consilieri ai aleșilor și polițiști locali
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

concediu, liber, vacanta, mare
Economieacum 20 de ore

Sute de turiști riscă să nu fie primiți în hoteluri pentru care au plătit. Probleme financiare la un mare touroperator din România
Administrațieacum o zi

Pachetul 2 de măsuri fiscale: Ce reforme conțin cele șase ”minipachete” ale Guvernului Bolojan
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 19 ore

VIDEO: Guvernul Bolojan a adoptat cinci măsuri din Pachetul 2. Pensiile pentru magistrați și alte modificări. Ce s-a amânat
bani pensii
Evenimentacum 4 zile

Interdicția de cumul al pensiei cu salariul pentru bugetari ar putea fi scoasă din Pachetul II de măsuri
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 24 de ore

Lucescu a anunțat LISTA JUCĂTORILOR pentru meciurile cu Canada și Cipru. Rațiu și Stanciu, oameni de bază în lot
Evenimentacum o zi

FOTO Medalii de argint și bronz pentru sportiva CS Unirea, Alexandra Cazacu, la Campionatul Mondial de Powerlifting din Costa Rica
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 14 ore

MESAJE de Sfântul Alexandru 2025: Idei de urări și felicitări pentru cei care își sărbătoresc ziua numelui pe 30 august
Evenimentacum 16 ore

Sfântul Alexandru: ce nume sunt sărbătorite în 30 august. Semnificații și cui îi poți spune La mulți ani!
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Evenimentacum 2 zile

Când se lansează iPhone 17, noile smartwatch-uri Apple și celelalte telefoane ale seriei. Anunțul oficial al companiei
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 21 de ore

Apel urgent la donare de sânge, în Alba: Stocuri insuficiente pentru grupele O pozitiv, O negativ și AB pozitiv
Evenimentacum 22 de ore

Cazuri de infectare cu virusul West Nile în România. Un pacient de 58 de ani, în stare gravă
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 17 ore

Carduri educaționale: Perioada pentru utilizarea acestora a fost extinsă. Anunțul ministerului
Educațieacum 23 de ore

Daniel David: Măsurile fiscal-bugetare temporare trebuie ajustate odată cu revenirea țării din criza fiscală
Mai mult din Educatie