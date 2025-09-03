Aeroportul Internaţional Sibiu elimină restricţiile privind transportul lichidelor în bagajele de mână. Ce cantitate va fi permisă

Aeroportul Internaţional Sibiu elimină restricţiile privind transportul lichidelor în bagajele de mână, de la 5 septembrie.

Astfel, recipientele individuale pentru lichide, aerosoli şi geluri transportate în bagajele de cabină şi supuse controlului de securitate nu vor mai fi limitate la volumul maxim de 100 ml per recipient, relatează Agerpres, care preia un comunicat al aeroportului, citat de Agerpres.

Această măsură este posibilă datorită faptului că Aeroportul Internaţional Sibiu dispune în prezent de 5 echipamente EDSCB standard C3 complet funcţionale, instalate pe toate fluxurile de pasageri.

Astfel, toţi pasagerii care tranzitează aeroportul beneficiază de aceleaşi condiţii moderne de securitate şi reguli flexibile de transport al lichidelor.

Pasagerii care călătoresc de la aeroportul din Sibiu vor putea transporta în bagajele de mână lichide în recipiente individuale cu o capacitate de maxim de 2 litri.

Primii pasageri care vor beneficia de o experienţă de călătorie mai confortabilă în ceea ce priveşte regulile de transport al lichidelor vor fi cei de pe zborul Sibiu – Viena, operat de compania aeriană Wizz Air şi programat pentru decolare la ora 06:00 în data de 05.09.2025.

Reamintim faptul că prin proiectul de modernizare şi dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, Aeroportul Internaţional Sibiu a achiziţionat şi a utilizat în perioada noiembrie 2023 – august 2024 noile echipamente EDSCB de standard C3, oferind pasagerilor în acest interval posibilitatea de a călători de la Sibiu fără aplicarea de restricţii în ceea ce priveşte transportul lichidelor în bagajele de mână.

Ridicarea restricţiilor temporare impuse de Comisia Europeană în data de 1 septembrie 2024 vine ca urmare a măsurilor implementate de Aeroportul Internaţional Sibiu în ceea ce priveşte îmbunătăţirea performanţei echipamentele de control de securitate EDSCB de standard C3 achiziţionate de aeroportul din Sibiu în cadrul proiectului de modernizare.

Eliminarea acestor restricţii marchează, totodată, revenirea la condiţii de călătorie mai flexibile şi se înscrie în demersurile continue ale Aeroportului Internaţional Sibiu de a oferi servicii moderne, adaptate standardelor europene.

Miercuri, Aeroportul din Cluj Napoca a devenit primul din țară care a eliminat restricțiile la lichide.

