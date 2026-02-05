Afacerea din Alba a unui mare grup agricol olandez se închide. Fabrica şi 800 hectare de teren din zona Sebeș, scoase la vânzare

Afacerea din Alba a unui mare grup agricol olandez se închide. Grupul olandez HempFlax, unul dintre cei mai mari cultivatorii și procesatorii de cânepă, a scos la vânzare portofoliul agricol din România. Compania deține un teren de aproape 800 de hectare și o fabrică modernă de procesare în județul Alba, în zona Sebeș - Pianu de Jos.

Pe lângă teren, vânzarea include toate echipamentele și utilajele de suport. „Decizia HempFlax de a ieși de pe piața românească urmează unei reevaluări a orientării strategice, unde integrarea verticală a lanțului de aprovizionare în activități cu valoare adăugată este preferată față de producția în vrac.

Compania își va concentra investițiile mai aproape de clientela sa principală din Europa de Vest, reflectând o decizie strategică de afaceri de optimizare a resurselor și aliniere a creșterii viitoare cu cererea clienților”, spun reprezentanţii companiei de consul­tan­ţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox, care a fost desemnată să vândă portofoliul agricol din România al companiei olandeze HempFlax.

Potrivit reprezentanților companiei, România continuă să ofere prețuri extrem de competitive pentru terenurile agricole, cu valori locale în prezent sub 9.000 de euro pe hectar — semnificativ mai mici decât media europeană.

Spre comparație, prețurile terenurilor din Olanda pot depăși 85.000 de euro pe hectar.

HempFlax a fost fondată în 1993 și în prezent este lider în producția și prelucrarea cânepii industriale (Cannabis sativa L.), o plantă deosebit de rezistentă, capabilă să supraviețuiască în cele mai sărace soluri și în aproape orice condiții climatice. Cânepa industrială nu conține practic deloc THC și deci nu are efect psihoactiv.

