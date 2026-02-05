Connect with us

Eveniment

Afacerea din Alba a unui mare grup agricol olandez se închide. Fabrica şi 800 hectare de teren din zona Sebeș, scoase la vânzare

Publicat

acum 2 ore

Afacerea din Alba a unui mare grup agricol olandez se închide. Grupul olandez HempFlax, unul dintre cei mai mari cultivatorii și procesatorii de cânepă, a scos la vânzare portofoliul agricol din România. Compania deține un teren de aproape 800 de hectare și o fabrică modernă de procesare în județul Alba, în zona Sebeș - Pianu de Jos. 

Pe lângă teren, vânzarea include toate echipamentele și utilajele de suport. „Decizia HempFlax de a ieși de pe piața românească urmează unei reevaluări a orientării strategice, unde integrarea verticală a lanțului de aprovizionare în activități cu valoare adăugată este preferată față de producția în vrac.

Compania își va concentra investițiile mai aproape de clientela sa principală din Europa de Vest, reflectând o decizie strategică de afaceri de optimizare a resurselor și aliniere a creșterii viitoare cu cererea clienților”, spun reprezentanţii companiei de consul­tan­ţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox, care a fost desemnată să vândă portofoliul agricol din România al companiei olandeze HempFlax.

Potrivit reprezentanților companiei, România continuă să ofere prețuri extrem de competitive pentru terenurile agricole, cu valori locale în prezent sub 9.000 de euro pe hectar — semnificativ mai mici decât media europeană.

Spre comparație, prețurile terenurilor din Olanda pot depăși 85.000 de euro pe hectar.

HempFlax a fost fondată în 1993 și în prezent este lider în producția și prelucrarea cânepii industriale (Cannabis sativa L.), o plantă deosebit de rezistentă, capabilă să supraviețuiască în cele mai sărace soluri și în aproape orice condiții climatice. Cânepa industrială nu conține practic deloc THC și deci nu are efect psihoactiv.

sursa foto: Facebook - HempFlax

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 40 de minute

Ministrul Sănătății a anunţat cine va fi exceptat de la neplata primei zile de concediu medical
Evenimentacum O oră

Un asteroid cât un bloc cu 15 etaje ar putea lovi Luna. Impact va genera un fulger vizibil de pe Pământ. Când ar putea avea loc
Evenimentacum 2 ore

Ministrul Energiei: Prețurile la gaze nu vor crește până în 31 martie 2027. Va fi o plafonare în mai multe marje
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum 2 zile

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Evenimentacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA: Au apărut primii ghiocei la Lunca Ampoiței. Florile care vestesc primăvara
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 11 ore

Starea drumurilor din Alba după sezonul de iarnă, inventariată de autoritățile județene. Când vor începe reparațiile
Administrațieacum 12 ore

O primărie din Bihor revendică jumătate din pârtia de schi de la Vârtop. Anomalie administrativă descoperită după măsurători
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 10 ore

Măsuri de relansare economică: Draftul documentului pregătit de Guvern cu facilități fiscale, scheme de ajutor și investiții
Economieacum o zi

Plafonarea prețului la gaze, PRELUNGITĂ până în 2027. Anunțul lui Ilie Bolojan: Preț reglementat pentru consumatorii casnici
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 11 ore

AUR a plătit bani grei pentru ca George Simion să se întâlnească cu Trump. Lobby eșuat și despăgubiri uriașe solicitate de partid
Evenimentacum 3 zile

A scăzut numărul românilor cu drept de vot. Care este motivul și câte persoane sunt înscrise în Registrul electoral
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 6 ore

Prima reacție a lui Nicolae Stanciu, la sosirea în China: ”Nu am văzut așa ceva în viața mea”
Blajacum o zi

Volei Alba Blaj a învins Volero le Cannet și s-a calificat în sferturile de finală CEV Cup
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 2 zile

Untold 2026: Flo Rida, Swae Lee, Kygo, The Chainsmokers și Lost Frequencies, printre primii artiști anunțați
Educațieacum 2 zile

Când este programată vacanța de schi, în funcție de județ, urmată de vacanța de Paște. Când au liber elevii din Alba
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

VIDEO: Frauda romantică, una dintre metodele folosite de atacatorii cibernetici. Avertisment DNSC
Actualitateacum 3 zile

Avertisment CNAIR: Mesaje false care solicită plata urgentă a Rovinietei. Recomandările instituției
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 40 de minute

Ministrul Sănătății a anunţat cine va fi exceptat de la neplata primei zile de concediu medical
Evenimentacum 2 zile

4 februarie: Ziua internațională de luptă împotriva cancerului, una dintre principalele cauze de deces la nivel mondial
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 9 ore

Elevii de clasa a VIII-a vor avea ore doar dimineața. Proiect de lege adoptat tacit de Senat
Actualitateacum 17 ore

Ilie Bolojan: ”Nu vor exista tăieri bugetare în învățământul preuniversitar”
Mai mult din Educatie