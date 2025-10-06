Connect with us

Agresiune în familie, la Vințu de Jos. Bărbat de 38 de ani, cu ordin de protecție provizoriu după ce și-a bătut concubina

Publicat

acum 2 ore

Un bărbat de 38 de ani din Vințu de Jos s-a ales cu ordin de protecție provizoriu față de concubina sa după ce a agresat-o fizic. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 5 octombrie 2025, în jurul orei 17:50, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către o femeie de 40 de ani, din localitatea Vințu de Jos, cu privire la faptul că a fost victima unei infracțiuni.

Din verificări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 5 octombrie 2025, în timp ce se afla la locuința de domiciliu, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, femeia ar fi fost agresată fizic de către concubinul său, în vârstă de 38 de ani, din localitatea Vințu de Jos.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, iar polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

