Eveniment

Ai timp liber și un suflet mare? Căminul pentru persoane vârstnice din Alba Iulia caută voluntari

Publicat

acum 55 de secunde

Reprezentanții Căminului pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia caută voluntari, persoane cu suflet mare care doresc să aducă bucurie și căldură în viața seniorilor.

În spatele fiecărui senior se ascunde o poveste de viață bogată, pline de experiențe, înțelepciune și amintiri prețioase. Însă adesea, vârstnicii se confruntă cu singurătatea și lipsa de interacțiune socială.

Un voluntar poate transforma o zi obișnuită într-una specială, doar prin simpla sa prezență.

Ce presupune voluntariatul la cămin

Oportunitățile de implicare sunt diverse și pot fi adaptate în funcție de abilitățile și disponibilitatea fiecărui voluntar:

  • Companie și interacțiune socială – Petrecerea timpului alături de vârstnici prin discuții, jocuri sau lectură.
  • Activități recreative și culturale – Implicare în organizarea activităților recreative și culturale
  • Sprijin practic – Ajutor în activitățile zilnice, în funcție de abilitățile fiecărui voluntar
  • Empatie și bucurie – Aducerea unui strop de empatie și bucurie în viața vârstnicilor

Reprezentanții Căminului pentru persoane vârstnice din Alba Iulia caută persoane răbdătoare, empatice și deschide, dornice să se implice și să învețe, care cred în puterea binelui făcut din inimă.

Programul de voluntariat este flexibil și se poate adapta programului fiecăruia.

Cum se fac înscrierile?

Cei care doresc să facă parte din echipa căminului sunt rugați să contacteze reprezentanții instituției la:

  • telefon – 0258.834315
  • email – caminvarstnici@apulum.ro
  • sau direct la sediul din Alba Iulia, strada Lalelelor, nr. 60.

„Un gest mic pentru tine poate însemna enorm pentru ei. Împreună putem construi o comunitate mai bună, în care grija față de vârstnici devine o dovadă de umanitate și respect”, au transmis reprezentanții Căminului pentru persoane vârstnice din Alba Iulia.

Activitatea de voluntariat se consideră experiență profesională și/sau în specialitate, în funcție de tipul activității, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite – Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România.

Ultimele articole
