VIDEO: Mai multe utilaje de deszăpezire acționează pe câteva drumuri din Alba. Ce transmit reprezentanții Prefecturii

Mai multe utilaje de deszăpezire acționează marți, 30 decembrie, pe mai multe drumuri din Alba. Anunțul a fost făcut de reprezentații Prefecturii Județului Alba.

Intervențiile sunt în desfășurare pe următoarele sectoare de drum:

DN 74, km 50–68 – deszăpezire cu utilaje UMF;

DN 75, km 29–41 – 1 utilaj multifuncțional (UMF) în acțiune

DN 67C – Transalpina, km 79–141 – se acționează cu 2 utilaje ATB, în condiții de ninsoare.

Echipele SDN Alba sunt mobilizate în teren și intervin permanent, în funcție de evoluția condițiilor meteorologice, pentru asigurarea unui carosabil practicabil.

”Recomandăm participanților la trafic să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să fie echipați corespunzător pentru sezonul de iarnă”, au transmis reprezentanții Prefecturii Județului Alba.

