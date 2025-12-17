Connect with us

Eveniment

Alba Iulia găzduiește ediția a IV-a a evenimentului caritabil „Fă RAI din ce ai”, dedicat sprijinirii lui Sebastian Coman

Publicat

acum 21 de secunde

În apropierea sărbătorilor de iarnă, Alba Iulia devine, din nou, un loc al solidarității și al speranței. Vineri, 19 decembrie 2025, de la ora 18:00, la Casa de Cultură a Studenților, va avea loc ediția a IV-a a evenimentului caritabil „Fă RAI din ce ai”, un eveniment organizat pentru a sprijini lupta lui Sebastian Coman, un copil din comunitatea noastră care are nevoie de ajutorul tuturor.

Sebastian se confruntă cu probleme medicale serioase, fiind diagnosticat cu autism, iar pentru evoluția sa sunt necesare terapii de specialitate și intervenții medicale complexe, recomandate inclusiv de clinici din străinătate.

Mai multe detalii, aici:


Costurile acestor tratamente sunt considerabile, iar efortul depășește posibilitățile familiei, motiv pentru care sprijinul comunității este esențial.

Concertul reunește artiști care au ales să ofere din talentul lor pentru o cauză nobilă. Pe scenă vor urca Corul de copii Theotokos, Grupul de folk „Motivat” al Palatului Copiilor din Alba Iulia, Grupul „Izvoarele”, alături de artiști îndrăgiți precum Maria Uțiu, Cristina Todor, Alexandra Băcilă, Grățiela Blaga, Gino, Daniel și Dan Avram, Daniel Fonoage, într-un program de colinde și muzică ce aduce împreună emoția sărbătorilor și dorința de a ajuta.

Pe lângă donațiile care pot fi făcute pe parcursul evenimentului, va fi organizată și o tombolă cu premii spectaculoase, pentru care biletele vor putea fi achiziționate la fața locului, iar toate fondurile strânse vor fi direcționate către susținerea tratamentelor lui Sebastian.

Organizatorii adresează mulțumiri sincere sponsorilor și partenerilor care au făcut posibil acest eveniment prin generozitatea și implicarea lor: Art Instal, Elit, Crystal Group, URS Construct, Transilvania Prest Solutions, B52 Restaurant & Pizza, REMARCdent, Czech IN - La Vizitiu, Afrodit Beauty Salon, Elis Pavaje, Crios ferestre, Elcokids, CTC Store, Clătite Uriașe - La Adi, Sico Farm și Sic Volo, partenerilor media: Alba24, Ziarul Unirea, ProAlba, precum și tuturor celor care au ales să se implice, într-un fel sau altul, pentru susținerea acestui eveniment.

Evenimentul caritabil „Fă RAI din ce ai” rămâne, și la această ediție, o dovadă că o comunitate unită poate aduce alinare, speranță și sprijin real acolo unde este mare nevoie.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 21 de secunde

Alba Iulia găzduiește ediția a IV-a a evenimentului caritabil „Fă RAI din ce ai”, dedicat sprijinirii lui Sebastian Coman
Evenimentacum 15 minute

Legea de combatere a extremismului, adoptată de Parlament în forma inițială, fără obiecțiile cerute la reexaminare
Evenimentacum 31 de minute

FOTO: Dansatorii de la „Life is Dace” din Alba Iulia, rezultate remarcabile la Campionatul Național de Clase de la Reșița
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 ore

VIDEO ȘTIREA TA: Accident la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, la intersecția dintre străzile Calea Moților și Aurel Vlaicu
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 ore

Aqua Park la Alba Iulia, în zona șoselei de centură. Comisia a dat aviz negativ, dar consiliul local a votat proiectul
Administrațieacum 3 ore

Poliția Locală poate folosi mijloace de înregistrare foto-audio-video. Care sunt condițiile. Lege adoptată de Parlament
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Impozitele pe proprietate cresc cu 750% pentru imobilele cumpărate pe firmă. Exemplu de calcul
Ratele românilor vor crește
Actualitateacum 2 ore

Legea privind plata pensiilor private, votată la Senat fără ”discriminările” reclamate de AUR
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 15 minute

Legea de combatere a extremismului, adoptată de Parlament în forma inițială, fără obiecțiile cerute la reexaminare
Evenimentacum o zi

VIDEO: Ion Dumitrel, șeful CJ Alba, prima reacție despre „mega-afacerea microbuzelor școlare”: Procedura a fost strict verificată
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

FOTO: Sportivii clubului Top Dance 2007 din Alba, rezultate de excepție la Campionatul Național de Dans Sportiv
Actualitateacum 2 zile

FOTO: Peste 100 de elevi din Alba au participat la competiții de fotbal, handbal, tenis și kendama
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum o zi

Ioana Bogățan, managerul Teatrului de Păpuși "Prichindel", premiată la București pentru promovarea culturii în Alba Iulia
Evenimentacum o zi

VIDEO: Gino lansează un Christmas Medley. Interpretări elegante ale unora dintre cele mai îndrăgite cântece de Crăciun
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

VIDEO Utilizarea tehnologiei în administrație. Cazul Alba Iulia: Cum arată și cum funcționează centrul de management al traficului
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 3 zile

Unul din zece români în vârstă de peste 55 de ani nu a fost folosit deloc internetul. Situația pe regiuni
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 ore

Se înmulțesc cazurile de gripă, pneumonii și infecții respiratorii în Alba. Peste 100 de pacienți internați în spital
Evenimentacum 20 de ore

Pacienții ar putea obține a doua opinie medicală, gratuit. Medicii, obligați să îi programeze la următoarea investigație. PROIECT
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 8 ore

Spectacol prezentat în premieră de Teatrul de Păpuși ”Prichindel” din Alba Iulia, sâmbătă, 20 decembrie. Ce pot învăța copiii
Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 24 de ore

Adeverință medicală obligatorie la revenirea în colectivitate după boli contagioase, din ianuarie 2026
Mai mult din Educatie