Alba, vedeta din ”Rucsacul cu Povestiri de pe Via Transilvanica”. Traseul care unește România de la Nord la Sud, trece prin județ

O furtună solară masivă lovește direct Pământul marți, 19 iulie. La începutul lunii iulie, o altă furtună geomagnetică de clasă G1 a lovit Pământul, provocând aurore strălucitoare peste Canada.

Este perioadă aglomerată pentru activitatea solară, cu multe fenomene.

În martie 2022, Pământul a fost lovit de mai multe furtuni geomagnetice, potrivit agențiilor guvernamentale meteorologice din SUA și Marea Britanie, scrie interestingengineering.com, potrivit DC News.

Deși furtunile geomagnetice probabil nu au cauzat niciun rău, ele au adus în atenție potențialul pericol care ar putea veni de la furtuni mai puternice în viitor.

În urmă cu cinci zile, o pată solară gigantică și filamente de pe suprafața solară i-au făcut pe astronomi îngrijorați de posibilele erupții solare direcționate spre Pământ și de ejecții de masă coronală (CME) care ar putea duce la întreruperi de curent.

În cele din urmă, vineri, s-a raportat că a izbucnit o erupție solară masivă, care ar putea determina întreruperi radio în multe părți ale lumii.

Tamitha Skov, cunoscută drept „Femeia Vremii Spațiale” a prezis sâmbătă o „lovitură directă” a unei furtuni solare care va avea loc marți.

Cercetătoarea a apelat la rețelele sociale pentru a împărtăși știrile, împreună cu un videoclip al modelului de predicție al NASA. Skov este cercetător la Aerospace Corporation.

„Lovitură directă! Un filament asemănător unui șarpe s-a lansat ca o mare furtună solară și va lovi Pământul.”, a scris ea pe Twitter.

The long snake-like filament cartwheeled its way off the #Sun in a stunning ballet. The magnetic orientation of this Earth-directed #solarstorm is going to tough to predict. G2-level (possibly G3) conditions may occur if the magnetic field of this storm is oriented southward! pic.twitter.com/SNAZGMmqzi

