Blaj

26 noiembrie: „Un simplu accident” la ESTE Filmul de Miercuri din Blaj. Producție câștigătoare a trofeului Palme d’Or la Cannes

ESTE Filmul de Miercuri prezintă filmul iranian „Un simplu accident”, regia Jafar Panahi, producție câștigătoare a trofeului Palme d’Or la Cannes în 2025. Proiecția va avea loc miercuri, 26 noiembrie, de la ora 19:00 la Palatul Cultural Blaj.

Sinopsis:

Un eveniment aparent banal. Un accident ușor de mașină urmat de o oprire pentru reparații. Doar că Vahid, mecanicul auto de serviciu, are impresia că îl recunoaște în persoana șoferului pe fostul său torționar.

Așa începe un șir de întâmplări cu consecințe devastatoare – cu atât mai devastatoare cu cât Vahid nu mai e sigur că a găsit pe cine trebuie.

  • Rating: N-15, nerecomandat sub 15 ani.
  • Subtitrare: română
  • Preț bilet: 10 lei – biletele se pot achiziționa în seara proiecției, de la Palatul Cultural, în limita locurilor disponibile

„ESTE Filmul de Miercuri @ Blaj” este un proiect organizat de Asociația ESTE FILM din Sibiu, în parteneriat cu Asociația Culturală In Ars Veritas din Blaj.

Blajacum 22 de secunde

